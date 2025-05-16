Политический товар

Политический товарПочему нефтяной рынок ведет себя вопреки рыночной логике
В октябре 2022 г. нефтяные цены наперекор всем рыночным постулатам ушли в пике. Мировой спрос на нефть продолжал расти, квоты ОПЕК не увеличивались (до недавнего решения), а цена Brent упала за это время почти на 30%. Мало того, падение нефтяного рынка шло на фоне постоянного роста политических рисков (сектор Газа, Сирия, Украина, Пакистан, Индия...), что противоречит аксиоме об автоматическом росте при любом обострении обстановки в странах, связанных с экспортом нефти.
Очевидно, что нефтяной рынок ведет себя сегодня вопреки рыночной логике. Но это вовсе не означает, что логика как таковая в поведении рынка отсутствует. И если привычные представления о зависимости цен на нефть от двух ключевых параметров (спрос – предложение и риски) не работают, значит, существует какая-то иная зависимость. Значит, система нефтяного ценообразования подчиняется каким-то иным (нерыночным) законам.