Политический товар

В октябре 2022 г. нефтяные цены наперекор всем рыночным постулатам ушли в пике. Мировой спрос на нефть продолжал расти, квоты ОПЕК не увеличивались (до недавнего решения), а цена Brent упала за это время почти на 30%. Мало того, падение нефтяного рынка шло на фоне постоянного роста политических рисков (сектор Газа, Сирия, Украина, Пакистан, Индия...), что противоречит аксиоме об автоматическом росте при любом обострении обстановки в странах, связанных с экспортом нефти.