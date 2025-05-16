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Политический товар

Почему нефтяной рынок ведет себя вопреки рыночной логике
Леонид Крутаков , экономист

В октябре 2022 г. нефтяные цены наперекор всем рыночным постулатам ушли в пике. Мировой спрос на нефть продолжал расти, квоты ОПЕК не увеличивались (до недавнего решения), а цена Brent упала за это время почти на 30%. Мало того, падение нефтяного рынка шло на фоне постоянного роста политических рисков (сектор Газа, Сирия, Украина, Пакистан, Индия...), что противоречит аксиоме об автоматическом росте при любом обострении обстановки в странах, связанных с экспортом нефти.

Очевидно, что нефтяной рынок ведет себя сегодня вопреки рыночной логике. Но это вовсе не означает, что логика как таковая в поведении рынка отсутствует. И если привычные представления о зависимости цен на нефть от двух ключевых параметров (спрос – предложение и риски) не работают, значит, существует какая-то иная зависимость. Значит, система нефтяного ценообразования подчиняется каким-то иным (нерыночным) законам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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