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У края катастрофы

Конфликт и эмиграция подорвали демографию Украины
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт»

Несмотря на то что с 1990-х гг. прошлого века Украина была одним из основных направлений российской внешней политики, определенный дефицит понимания происходящего у соседей оставался. Отчасти это вызвано иллюзией сходства двух стран, огромными человеческими и родственными связями и опорой в объяснении происходящего у соседей на те украинские источники, которые сами подчеркивали свою близость к России.

Грубо говоря, научная украинистика подменялась экспертизой политтехнологов, чувствовавших себя одинаково и в Киеве, и в Москве. После воссоединения Крыма с Россией ситуация стала меняться, но в отечественной экспертизе в отношении Украины по-прежнему зияют пробелы – при том что возникло, особенно после 2022 г., множество затруднений для изучения соседней страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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