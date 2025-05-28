У края катастрофы

У края катастрофыКонфликт и эмиграция подорвали демографию Украины
Несмотря на то что с 1990-х гг. прошлого века Украина была одним из основных направлений российской внешней политики, определенный дефицит понимания происходящего у соседей оставался. Отчасти это вызвано иллюзией сходства двух стран, огромными человеческими и родственными связями и опорой в объяснении происходящего у соседей на те украинские источники, которые сами подчеркивали свою близость к России.
Грубо говоря, научная украинистика подменялась экспертизой политтехнологов, чувствовавших себя одинаково и в Киеве, и в Москве. После воссоединения Крыма с Россией ситуация стала меняться, но в отечественной экспертизе в отношении Украины по-прежнему зияют пробелы – при том что возникло, особенно после 2022 г., множество затруднений для изучения соседней страны.