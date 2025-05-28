У края катастрофы

Несмотря на то что с 1990-х гг. прошлого века Украина была одним из основных направлений российской внешней политики, определенный дефицит понимания происходящего у соседей оставался. Отчасти это вызвано иллюзией сходства двух стран, огромными человеческими и родственными связями и опорой в объяснении происходящего у соседей на те украинские источники, которые сами подчеркивали свою близость к России.