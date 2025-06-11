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«Утиная охота»: путешествие внутрь себя

Антон Федоров поставил шедевр Александра Вампилова как трагедию современного человека
Наталья Витвицкая , критик

Под занавес сезона на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова состоялся петербургский дебют Антона Федорова – спектакль «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. И хотя официальная премьера назначена на 27 июня, успех предпремьерных показов дает повод говорить о федоровской «Утиной охоте» как об одной из самых значимых постановок последних лет. Безжалостно точной по отношению к людям, трагической, при этом полной любви, боли и экзистенциального ужаса.

Пьеса иркутянина Александра Вампилова – вершина позднесоветской драматургии с ее удушающей атмосферой застоя и предчувствием надвигающейся катастрофы. Рефлексирующий герой Витя Зилов – сотрудник невнятной ведомственной конторы. Он много пьет, гуляет, цинично оскорбляет друзей, жену и любовницу. Заранее отвергая все, что может предложить ему этот мир, запускает страшный механизм неприятия себя, других, наконец жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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