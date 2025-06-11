«Утиная охота»: путешествие внутрь себя

«Утиная охота»: путешествие внутрь себяАнтон Федоров поставил шедевр Александра Вампилова как трагедию современного человека
Под занавес сезона на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова состоялся петербургский дебют Антона Федорова – спектакль «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. И хотя официальная премьера назначена на 27 июня, успех предпремьерных показов дает повод говорить о федоровской «Утиной охоте» как об одной из самых значимых постановок последних лет. Безжалостно точной по отношению к людям, трагической, при этом полной любви, боли и экзистенциального ужаса.
Пьеса иркутянина Александра Вампилова – вершина позднесоветской драматургии с ее удушающей атмосферой застоя и предчувствием надвигающейся катастрофы. Рефлексирующий герой Витя Зилов – сотрудник невнятной ведомственной конторы. Он много пьет, гуляет, цинично оскорбляет друзей, жену и любовницу. Заранее отвергая все, что может предложить ему этот мир, запускает страшный механизм неприятия себя, других, наконец жизни.