«Жил. Был. Дом»: анекдоты с продолжением

Под занавес сезона художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский выпустил трагикомичный спектакль по рассказам писателя Александра Цыпкина. После своего режиссерского дебюта – сложносочиненной и неочевидной «Чайки» – он выбрал куда более простую прозу автора «Беспринципных». И на этот раз из-под бойкого цыпкинского пера появились мини-истории из жизни обитателей не Патриков, а обычной серой панельки. Кто кому изменил, почему потолок замироточил водкой, как новоиспеченные гангстеры просветлились. Суперзвезды МХТ все это не без иронии разыгрывают и срывают овации на каждом показе.