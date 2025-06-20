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«Жил. Был. Дом»: анекдоты с продолжением

Константин Хабенский и Александр Цыпкин поставили народную сказку в МХТ
Наталья Витвицкая , критик

Под занавес сезона художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский выпустил трагикомичный спектакль по рассказам писателя Александра Цыпкина. После своего режиссерского дебюта – сложносочиненной и неочевидной «Чайки» – он выбрал куда более простую прозу автора «Беспринципных». И на этот раз из-под бойкого цыпкинского пера появились мини-истории из жизни обитателей не Патриков, а обычной серой панельки. Кто кому изменил, почему потолок замироточил водкой, как новоиспеченные гангстеры просветлились. Суперзвезды МХТ все это не без иронии разыгрывают и срывают овации на каждом показе.

«Жил. Был. Дом» – спектакль, претендующий на звание народного, чуть ли не рязановского хита. Не случайно в программке приведены слова худрука: «Хочется рассказать такую историю, которая была бы близка и понятна абсолютно всем. Хочется, чтобы и партер, и балкон – все зрители увидели себя, свои радости, свои печали». Жанр сказки явно призван погасить противоречия между историями разной степени правдоподобности и актуальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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