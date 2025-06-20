«Жил. Был. Дом»: анекдоты с продолжением

«Жил. Был. Дом»: анекдоты с продолжениемКонстантин Хабенский и Александр Цыпкин поставили народную сказку в МХТ
Под занавес сезона художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский выпустил трагикомичный спектакль по рассказам писателя Александра Цыпкина. После своего режиссерского дебюта – сложносочиненной и неочевидной «Чайки» – он выбрал куда более простую прозу автора «Беспринципных». И на этот раз из-под бойкого цыпкинского пера появились мини-истории из жизни обитателей не Патриков, а обычной серой панельки. Кто кому изменил, почему потолок замироточил водкой, как новоиспеченные гангстеры просветлились. Суперзвезды МХТ все это не без иронии разыгрывают и срывают овации на каждом показе.
«Жил. Был. Дом» – спектакль, претендующий на звание народного, чуть ли не рязановского хита. Не случайно в программке приведены слова худрука: «Хочется рассказать такую историю, которая была бы близка и понятна абсолютно всем. Хочется, чтобы и партер, и балкон – все зрители увидели себя, свои радости, свои печали». Жанр сказки явно призван погасить противоречия между историями разной степени правдоподобности и актуальности.