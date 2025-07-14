«Познай самого себя»

В 2014–2015 гг. каждый посетитель, входивший в зал заседаний комитета финансового надзора Банка России, наблюдал груду мешков для строительного мусора. Доставшееся Банку России «наследство» от ФСФР было под завязку набито печатной отчетностью поднадзорных организаций. Малополезная, просроченная и бумажная информация. Для введения, обработки и анализа отчетов требовалось не меньше работников, чем для их создания. Это был символ эпохи, мера неэффективности – напоминание каждому члену комитета о том, где мы находимся и что требуется делать.