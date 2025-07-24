Черный мировой порядок

Заявления о том, что старый мировой порядок рухнул, а новый еще только возникает, уже стали трюизмом. Вместе с тем Африка показывает нам, как этот мировой порядок возникает прямо у нас на глазах. Современные африканские политики наглядно демонстрируют нам, как это новое мировое обустройство может происходить. Если хотите, дают нам своего рода класс. В котором нам есть и что посмотреть, и чему поучиться.