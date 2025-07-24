Черный мировой порядок

Черный мировой порядокКак Африка формирует контуры будущего
Заявления о том, что старый мировой порядок рухнул, а новый еще только возникает, уже стали трюизмом. Вместе с тем Африка показывает нам, как этот мировой порядок возникает прямо у нас на глазах. Современные африканские политики наглядно демонстрируют нам, как это новое мировое обустройство может происходить. Если хотите, дают нам своего рода класс. В котором нам есть и что посмотреть, и чему поучиться.
Впрочем, не уверен, что всем урок впрок. Дональд Трамп явно не собирался ничему учиться у президента ЮАР Сирила Рамафосы. Наоборот, он его сам школил, да еще и показал, как воспринимать правосудие по-американски. В понимании «лидера свободного мира» оно сводилось к требованию немедленного ареста одного из известных деятелей оппозиции, Джулиуса Малему, за якобы призывы к расправе над белыми фермерами и экспроприации их земель. Попытки руководителя ЮАР как-то изложить свое понимание свободы слова, по всей видимости, успеха не имели.