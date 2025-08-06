Стратегия публичной скромности

Стратегия публичной скромностиПочему ее выбирают лидеры бизнеса
Лидеры российского и зарубежного крупного бизнеса выбирают стратегию публичной скромности (low profile publicity), пока коучи и «сертифицированные тренеры» по личному бренду зовут предпринимателей к «проявленности», «заметности» и инвестициям в продвижение личного бренда.
В недавнем рейтинге Forbes среди 24 бизнесменов, заплативших более 1 млрд руб. НДФЛ, мы почти не найдем известных персональных брендов. И даже те четверо, чьи фамилии известны в силу того, что они выполняют представительские функции, вряд ли могут считаться носителями «сильных личных брендов»: много ли публичной активности у Вагита Алекперова или Александра Говора?
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