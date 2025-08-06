Стратегия публичной скромности

В недавнем рейтинге Forbes среди 24 бизнесменов, заплативших более 1 млрд руб. НДФЛ, мы почти не найдем известных персональных брендов. И даже те четверо, чьи фамилии известны в силу того, что они выполняют представительские функции, вряд ли могут считаться носителями «сильных личных брендов»: много ли публичной активности у Вагита Алекперова или Александра Говора?