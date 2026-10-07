Во что инвестируют девушки

Во что инвестируют девушкиКак российская вакцина от ВПЧ может сделать профилактику рака доступнее
В сентябре на рынок вышла первая российская вакцина от инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ), цегардекс. У этого вируса более сотни типов, но есть особо опасные – те, что со временем могут привести к развитию предраковых изменений и онкологических заболеваний. В частности, высокоонкогенные типы ВПЧ вызывают более 95% случаев рака шейки матки (РШМ). Это второй по распространенности вид рака среди молодых женщин. Причем на два самых распространенных – 16-й и 18-й типы ВПЧ – приходится около 70% всех ассоциированных с вирусом случаев РШМ, сообщал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин.
Инфекция, вызываемая ВПЧ, – это тот редкий пример заболевания, где у государства есть возможность воздействовать на причину развития онкологических заболеваний, а не только лечить его последствия. Добавить вакцинацию от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок планировалось еще в 2024 г., но каждый год этот срок откладывается. Наибольший эффект прививка дает при вакцинации девочек подросткового возраста. Но результат этих масштабных затрат можно будет увидеть лишь через десятилетие. Как пояснял мне источник, близкий к профильному федеральному ведомству, это одна из причин, почему в стране никак не запустят массовую вакцинацию от ВПЧ.
Сейчас же отдельные регионы проводят вакцинацию девочек за счет собственных бюджетов. Те же, кому не повезло жить в таком субъекте или они оказались старше положенного возраста, идут прививаться самостоятельно.
На российском рынке доступны две иностранные вакцины, профилактирующие развитие папилломавирусной инфекции, вызванной как раз самыми агрессивными онкогенными типами ВПЧ. Но их стоимость нельзя назвать общедоступной. Три необходимые дозы препарата (расчет для вакцины гардасил) обойдутся в 40 000–50 500 руб., по данным прейскурантов трех столичных сетевых клиник без учета обязательного приема врача. При этом онкогенных типов вируса гораздо больше. Вакцины, защищающие от них, в России не зарегистрированы. Поэтому развитие получил особый вид медицинского туризма – женщины едут в Турцию или Белоруссию, где можно купить препарат или привиться на месте.
Так что пока власти рассуждают о демографии, девушки сами инвестируют в женское здоровье – в профилактику РШМ и сохранение своего чувства безопасности.
Остается только надеяться, что появление отечественного производства вакцины все же приблизит момент включения вакцинации от ВПЧ в нацкалендарь прививок и освободит многих девушек от страха. Ведь, как отмечала главный внештатный гинеколог Минздрава Лейла Адамян, с ВПЧ в течение жизни сталкиваются порядка 80% женщин, а у 15% из них инфекция приобретает хронический характер.