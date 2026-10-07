Во что инвестируют девушки

Инфекция, вызываемая ВПЧ, – это тот редкий пример заболевания, где у государства есть возможность воздействовать на причину развития онкологических заболеваний, а не только лечить его последствия. Добавить вакцинацию от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок планировалось еще в 2024 г., но каждый год этот срок откладывается. Наибольший эффект прививка дает при вакцинации девочек подросткового возраста. Но результат этих масштабных затрат можно будет увидеть лишь через десятилетие. Как пояснял мне источник, близкий к профильному федеральному ведомству, это одна из причин, почему в стране никак не запустят массовую вакцинацию от ВПЧ.