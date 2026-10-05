В ряде аптек продают не зарегистрированную в России вакцину от ВПЧ

Список реализующих гардасил-9 аптек, а также их телефоны «Ведомости» обнаружили на сайте «Лекмос». Наличие вакцины подтвердили, в частности, в несетевых аптеках «VITA фарм» (ООО «Лаванда фарм») и «Здоровье» на Алтуфьевском шоссе, а также в «Ландыше» и «Мире здоровья» на Котельнической набережной. Сотрудник «Аптеки на Рябиновой» предложил оформить заказ по предоплате в 5000 руб. за упаковку. Ожидание препарата в таком случае может занять до 3–5 дней, уточнил он во время разговора с корреспондентом «Ведомостей».