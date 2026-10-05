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В ряде аптек продают не зарегистрированную в России вакцину от ВПЧ

Без легального канала поставок убедиться в подлинности препарата невозможно, отмечают эксперты
Екатерина Шишкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Как минимум пять аптек реализуют не зарегистрированную в России вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) гардасил-9. В этом корреспондент «Ведомостей» убедился, созвонившись с сотрудниками организаций в столице. Препарат производства международной фармкомпании MSD (Merck) покупателям предлагают приобрести по цене от 17 500 до 22 500 руб. за одну дозу из трех положенных. Таким образом, стоимость полного курса вакцинации может составлять порядка 67 500 руб.

Список реализующих гардасил-9 аптек, а также их телефоны «Ведомости» обнаружили на сайте «Лекмос». Наличие вакцины подтвердили, в частности, в несетевых аптеках «VITA фарм» (ООО «Лаванда фарм») и «Здоровье» на Алтуфьевском шоссе, а также в «Ландыше» и «Мире здоровья» на Котельнической набережной. Сотрудник «Аптеки на Рябиновой» предложил оформить заказ по предоплате в 5000 руб. за упаковку. Ожидание препарата в таком случае может занять до 3–5 дней, уточнил он во время разговора с корреспондентом «Ведомостей».

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