Бывают ли пузыри в мертвой экономике?

У нас сейчас нет ни одного пузыря, абсолютно стерильная ситуация для начала инвестиций. Игорь Шувалов, первый вице-премьер

В менеджменте есть понятие двухфакторной мотивации: помимо факторов, которые стимулируют и вдохновляют работников, есть еще одна группа факторов. Выявивший это психолог Фредерик Герцберг назвал их «гигиеническими»: это факторы, наличие которых на мотивацию никак не влияет, а вот их отсутствие влияет на нее крайне отрицательно.

Такими факторами могут быть, например, удобное рабочее кресло, чистота в санузле, хорошие межличностные отношения в коллективе, наличие отпуска и зарплата – все это воспринимается как должное. Грубость босса или грязь в офисе могут послужить сильными демотиваторами. Но будет ли работа приносить удовлетворение, зависит не от наличия туалетной бумаги или вежливости начальника, а совсем от другого: бонусов за результат, признания заслуг, возможностей карьерного роста, повышения зарплаты и т. д.

Пузыри на рынках, отсутствие которых преподносится нам как достижение экономической политики, – это тоже своего рода «гигиенический фактор». Наличие пузырей – симптом нездоровья экономики. А их отсутствие не означает ничего: по умолчанию оно нейтрально. В принципе, в мертвой экономике тоже не бывает пузырей. Как может их не быть и во вполне живой.

Для позитивной же «мотивации» инвесторов нужен совсем другой набор факторов: от экономических – определенности условий ведения бизнеса, перспектив роста спроса, отдачи от инвестиций и т. д. – до институциональных – надежной защиты прав собственности, равных конкурентных условий и т. д. В российской экономике из этого набора много чего нет. Управление ею тоже двухфакторное: одни формируют условия для роста, а возникнут ли возможности и мотивация этими условиями воспользоваться, вправе решать другие.

Перспективы экономического роста довольно пессимистичны: возместить 3%-ное двухлетнее падение экономика может за полтора-два года, а потом снова упрется в те же проблемы, которые привели к стагнации. А их решение, как любят говорить сами чиновники финансово-экономического блока правительства, находится вне компетенции правительства: ни за правоохранительную деятельность, ни за судебную систему оно не отвечает. Тут можно вспомнить еще одну цитату про узкую специализацию: «Один пришивает карман, один – проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?»

Стерильность может предотвратить возможность заражения, но она не гарантирует выздоровления. Макроэкономическая сбалансированность создает условия для экономического роста, но не гарантирует его. Но в экономике, наиболее реалистичным вариантом развития которой на данный момент, по всем прогнозам, является многолетний застой, видимо, остается радоваться только отсутствию чего-либо из списка потенциальных проблем. К пуговицам претензий нет, и спасибо, что к гульфику рукав не пришили.