Alphabet закрыла проект Loon по предоставлению доступа в интернет с помощью аэростатов

Несмотря на несколько успешных примеров реализации технологии, Loon столкнулась с финансовыми трудностями. Как отмечает BBC, население удаленных районов оказалось неплатежеспособным – у людей там нет средств для приобретения смартфонов с 4G. «Хотя у нас есть несколько партнеров, мы не нашли способ снизить расходы настолько, чтобы стать устойчивым бизнесом в долгосрочной перспективе», – заявил в блоге глава Loon Алистер Вестгарт. В официальном сообщении Alphabet говорится, что небольшая группа сотрудников Loon займется сворачиванием к 1 марта единственного крупного коммерческого проекта компании в Кении, остальным обещаны места в других проектах.