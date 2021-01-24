Alphabet закрыла проект Loon по предоставлению доступа в интернет с помощью аэростатов

Alphabet закрыла проект Loon по предоставлению доступа в интернет с помощью аэростатовУ людей, проживающих в регионах, где развивался проект, нет денег на покупку смартфонов с 4G
<...> Мы не нашли способ снизить расходы настолько, чтобы стать устойчивым бизнесом в долгосрочной перспективе
Alphabet, материнская компания Google, объявила 21 января о закрытии проекта Loon по организации доступа в интернет для жителей сельской местности и удаленных регионов. Loon в качестве ретрансляторов сигнала местного провайдера использует гелиевые аэростаты, запущенные на высоту около 20 км. Один такой аэростат предоставляет доступ к интернету 4G (LTE) со скоростью до 1 Мбит/с жителям территории примерно в 80 кв. км.
Несмотря на несколько успешных примеров реализации технологии, Loon столкнулась с финансовыми трудностями. Как отмечает BBC, население удаленных районов оказалось неплатежеспособным – у людей там нет средств для приобретения смартфонов с 4G. «Хотя у нас есть несколько партнеров, мы не нашли способ снизить расходы настолько, чтобы стать устойчивым бизнесом в долгосрочной перспективе», – заявил в блоге глава Loon Алистер Вестгарт. В официальном сообщении Alphabet говорится, что небольшая группа сотрудников Loon займется сворачиванием к 1 марта единственного крупного коммерческого проекта компании в Кении, остальным обещаны места в других проектах.