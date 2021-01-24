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Alphabet закрыла проект Loon по предоставлению доступа в интернет с помощью аэростатов

У людей, проживающих в регионах, где развивался проект, нет денег на покупку смартфонов с 4G
Илья Виноградов
<...> Мы не нашли способ снизить расходы настолько, чтобы стать устойчивым бизнесом в долгосрочной перспективе
Алистер Вестгарт генеральный директор Loon

Alphabet, материнская компания Google, объявила 21 января о закрытии проекта Loon по организации доступа в интернет для жителей сельской местности и удаленных регионов. Loon в качестве ретрансляторов сигнала местного провайдера использует гелиевые аэростаты, запущенные на высоту около 20 км. Один такой аэростат предоставляет доступ к интернету 4G (LTE) со скоростью до 1 Мбит/с жителям территории примерно в 80 кв. км.

Несмотря на несколько успешных примеров реализации технологии, Loon столкнулась с финансовыми трудностями. Как отмечает BBC, население удаленных районов оказалось неплатежеспособным – у людей там нет средств для приобретения смартфонов с 4G. «Хотя у нас есть несколько партнеров, мы не нашли способ снизить расходы настолько, чтобы стать устойчивым бизнесом в долгосрочной перспективе», – заявил в блоге глава Loon Алистер Вестгарт. В официальном сообщении Alphabet говорится, что небольшая группа сотрудников Loon займется сворачиванием к 1 марта единственного крупного коммерческого проекта компании в Кении, остальным обещаны места в других проектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных