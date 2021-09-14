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Рынок акций США в сентябре 2021: новые рекорды или коррекция?

Каким будет в этом году обычно самый слабый месяц для американских акций
Инга Сангалова
Craig Ruttle / AP

Исторически сентябрь – самый слабый месяц года для рынка акций США. Но в этом году ведущие американские индексы не раз разрушали сложившиеся стереотипы. В мае S&P 500 вырос почти на 0,6%. А ведь май считается вторым после сентября слабым месяцем года для американских акций.

Статистика последних 93 лет наблюдения за рынком говорит о том, что в среднем за сентябрь индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,99%. В то же время в то время, когда рынок сильно рос в начале года, сентябрь показывал положительную доходность. В те годы, когда за первые шесть месяцев S&P 500 поднимался на 13%, сентябрь он завершал средним приростом на 1,4%, свидетельствуют данные Fundstrat, на которые ссылается MarketWatch. В этом году с января по июнь S&P 500 вырос более чем на 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных