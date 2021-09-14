Рынок акций США в сентябре 2021: новые рекорды или коррекция?

Статистика последних 93 лет наблюдения за рынком говорит о том, что в среднем за сентябрь индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,99%. В то же время в то время, когда рынок сильно рос в начале года, сентябрь показывал положительную доходность. В те годы, когда за первые шесть месяцев S&P 500 поднимался на 13%, сентябрь он завершал средним приростом на 1,4%, свидетельствуют данные Fundstrat, на которые ссылается MarketWatch. В этом году с января по июнь S&P 500 вырос более чем на 15%.