Рынок акций США в сентябре 2021: новые рекорды или коррекция?Каким будет в этом году обычно самый слабый месяц для американских акций
Исторически сентябрь – самый слабый месяц года для рынка акций США. Но в этом году ведущие американские индексы не раз разрушали сложившиеся стереотипы. В мае S&P 500 вырос почти на 0,6%. А ведь май считается вторым после сентября слабым месяцем года для американских акций.
Статистика последних 93 лет наблюдения за рынком говорит о том, что в среднем за сентябрь индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,99%. В то же время в то время, когда рынок сильно рос в начале года, сентябрь показывал положительную доходность. В те годы, когда за первые шесть месяцев S&P 500 поднимался на 13%, сентябрь он завершал средним приростом на 1,4%, свидетельствуют данные Fundstrat, на которые ссылается MarketWatch. В этом году с января по июнь S&P 500 вырос более чем на 15%.