Акции Microsoft имеют потенциал роста до 20% в ближайшем году

Выручка компании Билла Гейтса выросла во всех сегментах бизнеса. Самое быстрорастущее направление, облачные сервисы (Intelligent Cloud), добилось роста выручки на 24,2%. По оценкам экспертов, облачный бизнес, который в последние пять лет прибавлял по 20% в год, в ближайшие два-три года будет расти на 15–20% в годовом выражении. Еще два направления бизнеса компании, Productivity & Business Processes и Personal Computing, показали рост выручки на 16 и 12% соответственно.