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Акции Microsoft имеют потенциал роста до 20% в ближайшем году

Высокий спрос на облачные сервисы, инвестиции в новые разработки и повышение цен на сервис Microsoft 365 обеспечат компании двузначный рост выручки и прибыли
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft с капитализацией свыше $2,22 трлн отлично справился с вызовами пандемии. Компания завершила 2021 финансовый год, окончившийся 30 июня 2021 г., солидным ростом выручки и прибыли. В сравнении с 2020 финансовым годом выручка поднялась на 18% до $168,1 млрд, а чистая прибыль выросла на 38% до $61,3 млрд. В пересчете на акцию чистая прибыль составила $8,05. 

Выручка компании Билла Гейтса выросла во всех сегментах бизнеса. Самое быстрорастущее направление, облачные сервисы (Intelligent Cloud), добилось роста выручки на 24,2%. По оценкам экспертов, облачный бизнес, который в последние пять лет прибавлял по 20% в год, в ближайшие два-три года будет расти на 15–20% в годовом выражении. Еще два направления бизнеса компании, Productivity & Business Processes и Personal Computing, показали рост выручки на 16 и 12% соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных