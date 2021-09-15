Акции Microsoft имеют потенциал роста до 20% в ближайшем году

Акции Microsoft имеют потенциал роста до 20% в ближайшем годуВысокий спрос на облачные сервисы, инвестиции в новые разработки и повышение цен на сервис Microsoft 365 обеспечат компании двузначный рост выручки и прибыли
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft с капитализацией свыше $2,22 трлн отлично справился с вызовами пандемии. Компания завершила 2021 финансовый год, окончившийся 30 июня 2021 г., солидным ростом выручки и прибыли. В сравнении с 2020 финансовым годом выручка поднялась на 18% до $168,1 млрд, а чистая прибыль выросла на 38% до $61,3 млрд. В пересчете на акцию чистая прибыль составила $8,05.
Выручка компании Билла Гейтса выросла во всех сегментах бизнеса. Самое быстрорастущее направление, облачные сервисы (Intelligent Cloud), добилось роста выручки на 24,2%. По оценкам экспертов, облачный бизнес, который в последние пять лет прибавлял по 20% в год, в ближайшие два-три года будет расти на 15–20% в годовом выражении. Еще два направления бизнеса компании, Productivity & Business Processes и Personal Computing, показали рост выручки на 16 и 12% соответственно.