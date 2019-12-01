ЦБ допустил снижение ипотечных ставок до 7-8% в среднесрочной перспективе

Накануне ЦБ сообщил, что средневзвешенная ставка жилищных кредитов в рублях, выданных в течение месяца, опустилась в октябре до 9,4% годовых. Это минимальное значение за последние два года, говорится на сайте регулятора. Предыдущий минимум ставки был достигнут в сентябре 2018 г. и составлял 9,41%. В сентябре 2019 г. российские банки выдавали ипотеку в среднем под 9,68% годовых.