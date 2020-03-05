Сбербанк начал продажу вкладчикам инвестпродуктов напрямую в онлайн-банке
С 5 марта у клиентов Сбербанка появилась возможность вкладывать деньги в 18 открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФы) дочерней УК «Сбербанк управление активами» напрямую в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
Это фонды российских и зарубежных облигаций и акций, денежного рынка, отраслевые фонды и др. Клиенты банка, в том числе изначально не являющиеся клиентами УК, смогут купить, продать и обменять паи фондов в любое время. Ранее паи фондов могли приобрести онлайн лишь действующие клиенты УК.
Минимальная сумма вложений составит 1000 руб. При первичной покупке паев в «Сбербанке онлайн» отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Зачисление паев на счет клиента осуществляется в период от одного до трех рабочих дней.
Чтобы совершить покупку, нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.
Вскоре банк предложит онлайн и другие продукты «Сбербанк управление активами»: индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с готовыми стратегиями, стратегии доверительного управления, а также открытие индивидуальных пенсионных планов (ИПП) от НПФ Сбербанка, пообещала Алымова.
Сейчас доступ к покупке и продаже паев родственных УК в мобильном онлайн-банке предлагают Альфа-банк и ПСБ. Клиенты первого могут купить паи открытых фондов «Альфа капитала», второго – фондов УК «Промсвязь», в том числе и если до этого пользовались только банковскими услугами.