Сбербанк начал продажу вкладчикам инвестпродуктов напрямую в онлайн-банке

Сейчас доступ к покупке и продаже паев родственных УК в мобильном онлайн-банке предлагают Альфа-банк и ПСБ. Клиенты первого могут купить паи открытых фондов «Альфа капитала», второго – фондов УК «Промсвязь», в том числе и если до этого пользовались только банковскими услугами.