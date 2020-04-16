Альфа-банк отменил кэшбэк по базовым картам за покупки за рубежом
Альфа-банк с 13 апреля не начисляет кэшбэк и другие виды бонусов на покупки за границей в связи с «новыми и жесткими правилами международных платежных систем». При покупках в зарубежных интернет-магазинах или приложениях кэшбэк сохраняется, говорится в сообщении банка.
«Так как решением Еврокомиссии интерчейндж (межбанковская комиссия) в еврозоне был сильно ограничен, сохранить прежние кэшбэки на зарубежные покупки по базовым картам мы уже не можем», — пояснил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. По его словам, банк по-прежнему выплачивает кэшбэк за покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также при платежах рублевыми премиальными картами.
Еврокомиссия сообщила о снижении интерчейнджа по операциям на территории еврозоны для карт, выпущенных за её пределами, в мае прошлого года.
Альфа-банк корректирует ценовую политику в зависимости от экономических реалий, добавил его представитель: «Сейчас важнее сделать карты доступнее и сохранить кэшбэк за покупки в зарубежных онлайн-сервисах, в то время как физические покупки за границей теряют свою актуальность». Если ситуация будет меняться, то и ценовая политика банка может корректироваться, заверил он.
Альфа-банк не первый, кто решил отменить кэшбэк на зарубежные покупки. В октябре начислять бонусы при оплате покупок за границей отказался ВТБ, сохранив кэшбэк при оплате покупок в интернет-магазинах и приложениях.