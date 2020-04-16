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Альфа-банк отменил кэшбэк по базовым картам за покупки за рубежом

Ведомости

Альфа-банк с 13 апреля не начисляет кэшбэк и другие виды бонусов на покупки за границей в связи с «новыми и жесткими правилами международных платежных систем». При покупках в зарубежных интернет-магазинах или приложениях кэшбэк сохраняется, говорится в сообщении банка.

«Так как решением Еврокомиссии интерчейндж (межбанковская комиссия) в еврозоне был сильно ограничен, сохранить прежние кэшбэки на зарубежные покупки по базовым картам мы уже не можем», — пояснил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. По его словам, банк по-прежнему выплачивает кэшбэк за покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также при платежах рублевыми премиальными картами.

Еврокомиссия сообщила о снижении интерчейнджа по операциям на территории еврозоны для карт, выпущенных за её пределами, в мае прошлого года.

Альфа-банк корректирует ценовую политику в зависимости от экономических реалий, добавил его представитель: «Сейчас важнее сделать карты доступнее и сохранить кэшбэк за покупки в зарубежных онлайн-сервисах, в то время как физические покупки за границей теряют свою актуальность». Если ситуация будет меняться, то и ценовая политика банка может корректироваться, заверил он.

Альфа-банк не первый, кто решил отменить кэшбэк на зарубежные покупки. В октябре начислять бонусы при оплате покупок за границей отказался ВТБ, сохранив кэшбэк при оплате покупок в интернет-магазинах и приложениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных