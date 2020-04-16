Альфа-банк отменил кэшбэк по базовым картам за покупки за рубежом

Альфа-банк корректирует ценовую политику в зависимости от экономических реалий, добавил его представитель: «Сейчас важнее сделать карты доступнее и сохранить кэшбэк за покупки в зарубежных онлайн-сервисах, в то время как физические покупки за границей теряют свою актуальность». Если ситуация будет меняться, то и ценовая политика банка может корректироваться, заверил он.