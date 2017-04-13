Социальная политика

Уровень поддержки НКО через президентские гранты могут увеличить до 7 млрд рублей

В текущем году планируется провести два конкурса – весной и осенью, первый стартует уже 17 апреля
Илья Чукалин рассказал на пресс-конференции, что объем финансирования, выделенный на президентские гранты, может быть увеличен
Илья Чукалин рассказал на пресс-конференции, что объем финансирования, выделенный на президентские гранты, может быть увеличен
Александр Щербак / ТАСС

Гендиректор нового Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал на пресс-конференции в четверг, что объем финансирования, выделенный на президентские гранты, может быть увеличен с 4,3 млрд до 7 млрд руб. в этом году.

Планируются отбор на двух экспертных уровнях и публичные итоговые заседания экспертного совета и координационного комитета, что тоже должно увеличить прозрачность
Процедура выдачи НКО президентских грантов должна стать прозрачнее
Но идеология из этого процесса вряд ли уйдет, считает эксперт

В среду состоялось первое заседание координационного комитета фонда, который возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, о чем писали «Ведомости». На заседании было решено, что в 2017 г. пройдут два конкурса — весной и осенью. Первый конкурс грантов стартует уже 17 апреля, заявки на него будут приниматься 45 дней. К 31 июля будут объявлены результаты первого конкурса. По его итогам проекты, победившие в конкурсе, должны стартовать не ранее 1 сентября, а на их реализацию дается до 15 месяцев. Второй конкурс стартует 16 августа, заявки будут приниматься до конца сентября, а результаты объявят в ноябре. По словам Чукалина, они постараются максимально упростить процедуру подачи заявок на грант и уменьшить объем бумаг, необходимый для получения гранта и отчетности по нему, на что жаловались многие НКО, получившие гранты.

«На заседании договорились, что у нас не будет неформальных правил, кто может участвовать в конкурсе и получать гранты, а кто не может, какие расходы могут быть, а какие нет. Раньше было много неформальных правил. Сейчас мы решили — все, что не записано, правилом не является», — говорит Чукалин. По его словам, координационный комитет Фонда президентских грантов будет заниматься стратегическим управлением, а экспертный совет займется операционным управлением. В частности, экспертный совет, куда войдут 24 человека, будет формировать в свою очередь экспертов по 12 направлениям, по которым выдаются гранты. Этот второй уровень экспертов будет оценивать заявки на конкурс.

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Фонд президентских грантов образован вместо девяти прежних грантооператоров. Семь из них вошли в число учредителей нового фонда. В координационный комитет во главе с Кириенко вошли 33 общественника, чиновника и политика, в том числе глава Россотрудничества Любовь Глебова, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, депутат Госдумы Любовь Духанина и др.

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