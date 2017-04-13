Уровень поддержки НКО через президентские гранты могут увеличить до 7 млрд рублей

Гендиректор нового Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал на пресс-конференции в четверг, что объем финансирования, выделенный на президентские гранты, может быть увеличен с 4,3 млрд до 7 млрд руб. в этом году.

В среду состоялось первое заседание координационного комитета фонда, который возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, о чем писали «Ведомости». На заседании было решено, что в 2017 г. пройдут два конкурса — весной и осенью. Первый конкурс грантов стартует уже 17 апреля, заявки на него будут приниматься 45 дней. К 31 июля будут объявлены результаты первого конкурса. По его итогам проекты, победившие в конкурсе, должны стартовать не ранее 1 сентября, а на их реализацию дается до 15 месяцев. Второй конкурс стартует 16 августа, заявки будут приниматься до конца сентября, а результаты объявят в ноябре. По словам Чукалина, они постараются максимально упростить процедуру подачи заявок на грант и уменьшить объем бумаг, необходимый для получения гранта и отчетности по нему, на что жаловались многие НКО, получившие гранты.

«На заседании договорились, что у нас не будет неформальных правил, кто может участвовать в конкурсе и получать гранты, а кто не может, какие расходы могут быть, а какие нет. Раньше было много неформальных правил. Сейчас мы решили — все, что не записано, правилом не является», — говорит Чукалин. По его словам, координационный комитет Фонда президентских грантов будет заниматься стратегическим управлением, а экспертный совет займется операционным управлением. В частности, экспертный совет, куда войдут 24 человека, будет формировать в свою очередь экспертов по 12 направлениям, по которым выдаются гранты. Этот второй уровень экспертов будет оценивать заявки на конкурс.

Фонд президентских грантов образован вместо девяти прежних грантооператоров. Семь из них вошли в число учредителей нового фонда. В координационный комитет во главе с Кириенко вошли 33 общественника, чиновника и политика, в том числе глава Россотрудничества Любовь Глебова, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, депутат Госдумы Любовь Духанина и др.