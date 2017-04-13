Губернатор Ленобласти в 2016 году заработал 5,9 млн рублей

Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля
Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,2 млн руб., в 2014 г. – 3,5 млн руб.). Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объясняет его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra.
Рост доходов Ирины Дрозденко представитель губернатора объясняет продажей 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. По данным «СПАРК-Интерфакса», 15 апреля 2016 г. собственником 25% долей стал Дмитрий Слепов (бывший совладелец ЛОЭСК). В остальном в имуществе губернатора и супруги ничего не изменилось – в собственности у них четыре участка (4634, 284, 11 и 371 кв. м), жилой дом (327,9 кв. м,), квартира (305 кв. м), гостевой дом (46,4 кв. м), хозблок с гаражом (30,3 кв. м), парковочное место.
Самым состоятельным из вице-губернаторов Ленобласти оказался Дмитрий Ялов. Его доход в 2016 г. составил 22,8 млн руб. (в 2015 г. – 16,7 млн руб.). При этом в имуществе вице-губернатора ничего не изменилось. Были проданы ценные бумаги, объяснила представитель Ялова. У остальных вице-губернаторов доходы колеблются от 2,4 млн до 7,7 млн руб. Самая состоятельная супруга – у вице-губернатора Сергея Яхнюка, в 2016 г. она заработала 13,3 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). При этом ее собственность не изменилась.
Самый высокий доход среди председателей комитетов Ленобласти – у председателя комитета по тарифам и ценовой политике Артура Кийски: 9,3 млн руб. До назначения в октябре 2016 г. он работал директором по экономике и финансам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Председатели других комитетов в прошлом году задекларировали доходы от 1,8 млн до 5,6 млн руб. В 2015 г. их доходы составляли от 1,6 млн до 11,2 млн руб.
Губернатор и вице-губернаторы Петербурга свои доходы пока не раскрыли.
10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2015 году
Сергей Русанов / РИА Новости
На 10-м месте губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. За год его доход остался практически неизменным - 19,09 млн руб. против 20,9 млн в 2014 г. В собственности у Кобылкина земельный участок 284 кв. м, доход супруги - 25 000 руб. В собственности жены губернатора - Land Rover, земельный участок (19 соток) и квартира 51 кв. м
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Гердо Владимир / Zerkalo / PhotoXPress
Глава Республики Саха Егор Борисов - предпоследний в топ-10, его семейный доход - 19,8 млн руб., личный - 16,8 млн руб. В собственности у Борисова квартира и два гаража (общая площадь - 167 кв. м), в собственности супруги - автомобиль Toyota Land Cruiser
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заработал в 2015 г. 24,4 млн руб. В его собственности - земельный участок 450 соток и 4 дома общей площадью 352 кв. м
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Д. Абрамов / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на седьмом месте с семейным доходом 28,7 млн руб. Практически вся сумма - 27,7 млн руб. - личный доход губернатора, еще 1 млн руб. - доход несовершеннолетнего ребенка, указано в декларации. Имущества в собственности у губернатора нет, говорится в декларации
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Администрация Ненецкого автономного округа / http://adm-nao.ru
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, задекларировавший 32,5 млн руб., - на шестом месте. По сравнению с прошлым годом его доход увеличился в 2,6 раза. В собственности Кошина только квартира 128,4 кв. м
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Trend / PhotoXPress
Псковский губернатор Андрей Турчак задекларировал в 2015 г. 1,1 млн руб. - на полмиллиона рублей меньше, чем в 2014 г. Доходы супруги снизились в два раза до 37,9 млн руб. Недвижимость, которой владеет Турчак с супругой Кирой, остается неизменной с 2013 г. - им принадлежат три квартиры общей площадью 404 кв. м. В личной собственности руководителя области также 1/3 доля квартиры (80,7 кв. м) и земельный участок (12 соток). Кроме этого семья Турчака пользуется двумя квартирами (223,5 и 75 кв. м)
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Олег Золото / РИА Новости
На четвертом месте - Валерий Шанцев, указавший за 2015 г. доход в 49,2 млн руб. За год доходы Шанцева выросли больше всех остальных руководителей регионов - почти в шесть раз. В собственности руководителя Нижегородской области - земельный участок, садовый дом, квартира, машино-место, автомобили Mini Cooper и «Тигр» ГАЗ-233001, а также снегоход
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Официальный сайт Губернатора Челябинской области / http://gubernator74.ru
Семья губернатора Челябинской области Владимира Дубровского - на третьем месте. Глава региона задекларировал 77,8 млн руб. личного дохода и 1,4 млн - супруги, вырвавшись в лидеры рейтинга в «личном зачете». Впрочем, в личном рейтинге доходы Дубровского уменьшились больше всего по сравнению с остальными - в 2014 г. его доход был в 4,5 раза больше - 358,9 млн руб.
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Максим Туманов / ТАСС
Семья Рустама Минниханова оказалась на втором месте, задекларировав 262,6 млн руб. Доход главы региона в 2015 г. - 6 млн руб., супруги - 256,6 млн руб., 210,7 млн из которых, как и квартиру в ОАЭ, она получила в порядке наследования, указано в декларации. Минниханова получила наследство после смерти старшего сына Ирека, который погиб в авиакатастрофе в ноябре 2013 г., писал "Казанский репортер"
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Александр Астафьев / ТАСС
Губернатор Брянской области Александр Богомаз задекларировал наибольший доход за 2015 г. Вместе с супругой они заработали в 2015 г. 913,6 млн руб., впрочем, практически весь доход пришелся на заработок супруги - 910,5 млн руб. Ольга Богомаз занимается сельским хозяйством - 60% картофеля, который продается в магазинах X5 Retail Group, выращено на полях хозяйства «Богомаз», писал Forbes. Помимо 28 легковых и грузовых автомобилей в личной собственности супруги губернатора большое количество тракторов и другой сельхозтехники