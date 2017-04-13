Губернатор Ленобласти в 2016 году заработал 5,9 млн рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. (в 2015 г. – 5,2 млн руб., в 2014 г. – 3,5 млн руб.). Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объясняет его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra.

Рост доходов Ирины Дрозденко представитель губернатора объясняет продажей 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. По данным «СПАРК-Интерфакса», 15 апреля 2016 г. собственником 25% долей стал Дмитрий Слепов (бывший совладелец ЛОЭСК). В остальном в имуществе губернатора и супруги ничего не изменилось – в собственности у них четыре участка (4634, 284, 11 и 371 кв. м), жилой дом (327,9 кв. м,), квартира (305 кв. м), гостевой дом (46,4 кв. м), хозблок с гаражом (30,3 кв. м), парковочное место.

Самым состоятельным из вице-губернаторов Ленобласти оказался Дмитрий Ялов. Его доход в 2016 г. составил 22,8 млн руб. (в 2015 г. – 16,7 млн руб.). При этом в имуществе вице-губернатора ничего не изменилось. Были проданы ценные бумаги, объяснила представитель Ялова. У остальных вице-губернаторов доходы колеблются от 2,4 млн до 7,7 млн руб. Самая состоятельная супруга – у вице-губернатора Сергея Яхнюка, в 2016 г. она заработала 13,3 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). При этом ее собственность не изменилась.

Самый высокий доход среди председателей комитетов Ленобласти – у председателя комитета по тарифам и ценовой политике Артура Кийски: 9,3 млн руб. До назначения в октябре 2016 г. он работал директором по экономике и финансам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Председатели других комитетов в прошлом году задекларировали доходы от 1,8 млн до 5,6 млн руб. В 2015 г. их доходы составляли от 1,6 млн до 11,2 млн руб.

Губернатор и вице-губернаторы Петербурга свои доходы пока не раскрыли.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2015 году