Маттео Ренци вернулся в политику после провального референдума

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в воскресенье выиграл внутрипартийные выборы и снова возглавил правящую демократическую партию. В выборах приняли участие около двух миллионов партийцев, за Ренци проголосовало более 70%. В декабре Ренци ушел в отставку с поста премьера и лидера партии после того, как на референдуме избиратели отклонили предложенную им реформу конституции. Противники премьера обвиняли его в намерении чрезмерно централизовать власть.

Теперь Ренци начнет готовить свою левоцентристскую партию к парламентским выборам, которые пройдут в мае 2018 г. Итальянская политсистема очень фрагментированна, но на следующих выборах в силу вступит инициированный ранее Ренци новый избирательный закон: партия, завоевавшая более 40% голосов, автоматически получит большинство (54% мест) в нижней палате парламента. Новый закон работает на две сильнейшие партии – демократов Ренци и популистское «Движение 5 звезд».

Только вторые 32,3% голосов получило бы сейчас «Движение 5 звезд» на выборах в парламент Италии. 26,8% могла бы набрать демпартия Маттео Ренци, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на мартовский опрос

Ренци выиграл с таким отрывом, потому что у него не было достойных соперников, убежден профессор Болонского университета Джанфранко Паскино. Конкуренцию ему мог составить министр культуры Дарио Франческини, но он предпочел подождать, чтобы остаться на виду и занять пост премьера, если Ренци сместит действующего главу правительства Паоло Джентлиони до выборов. Ренци сейчас получил полный контроль над партией, продолжает эксперт: «Ему осталось только зачистить непослушных и «привести в норму» тех немногих парламентариев, которые хотят оставить себе хоть немного независимости. Однако его победа на парламентских выборах хоть и возможна, но далеко не гарантирована. В 2013 г. на внутрипартийных выборах его поддержали 1,7 млн соратников, в этот раз – на 400 000 меньше».

Итальянцы одумались, а Ренци после нескольких месяцев существования технического правительства в глазах избирателей вырос, не согласна исследователь Института международных отношений в Риме Элеонора Поли. Кроме того, в Италии наблюдается небольшой экономический рост как результат начатых Ренци реформ, напоминает она: «Единственная альтернатива Ренци и для партии, и для простых избирателей сегодня – это «5 звезд». Ренци сейчас не правит, и теперь именно он может вовсю критиковать и правительство, и парламент, в котором шестую часть мест занимают популисты». «Движение 5 звезд» выступает против элиты и коррупции и отлично вжилось в ряды оппозиции, но их подводит их же однобокая повестка и неумение воспользоваться полученной властью, полагает Поли: «Они могут в пух и прах всех критиковать, но ведь они уже добрались до власти, и итальянцы видят, что из этого ничего не получается. Посмотрите на Рим, мэр которого именно из «5 звезд»: они даже с городом справиться не могут».

Даже завоевание относительного большинства на выборах не гарантирует «5 звездам» поста премьера – популистам придется присоединиться к коалиции, что они отказываются делать, добавляет Паскино: «Есть и другие варианты – например, правительство меньшинства, которое договаривается с другими партиями по определенным вопросам, или даже беспартийное правительство. Наша система предлагает нам столько возможностей, что у простых итальянцев не перестает болеть голова».