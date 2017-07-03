Вячеслав Володин не готов отказаться от защиты прав женщин

Вячеслав Володин готов отстаивать равные права женщин и мужчин (слева – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, справа – зампред Госдумы Ирина Яровая) Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У комитета Госдумы по вопросам семьи возникли проблемы с законопроектом председателя палаты Вячеслава Володина о гарантиях прав женщин, рассказали несколько собеседников, близких к руководству Думы. По их словам, глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ) не хотела бы отклонять этот проект и несколько раз просила Володина его отозвать, но тот отказывается. Плетнева от комментариев отказалась, предложив «спрашивать об этом Володина».

Ранее Володин обещал президенту за год «разгрести завалы», оставшиеся от прошлых Дум. Из-за этого депутатам приходится заседать допоздна: в декабре Плетнева даже жаловалась, что женщины-депутаты «не успевают кормить мужей».

Законопроект «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин», подписанный единороссами Володиным, Олегом Морозовым и Екатериной Лаховой, был внесен еще в 2003 г. Его приняли в первом чтении, затем внесли новую редакцию и безуспешно пытались принять в целом в 2008 и 2012 гг. В 2009 г. правительство указало, что документ дублирует многие нормы Трудового кодекса и Конституции. Последний раз согласно думской базе его расписали в профильный комитет 6 октября 2016 г. Фракция и автор могут отозвать проект, даже если он принят в первом чтении, напоминает член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ).

Глас народа 54%

россиян не хотели бы, чтобы президентом России стала женщина, выяснил в феврале 2017 г. «Левада-центр». Число тех, кто желал бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, снизилось за последний год с 64 до 56%

По замыслу авторов законопроект должен был предотвратить дискриминацию по половому признаку: в нем прописаны гарантии равных прав женщин и мужчин на госслужбе, в сфере избирательных прав, образования и науки, а также одинаковые возможности при приеме на работу. Ко второму чтению в нем появилась партийная гендерная квота, которую должны устанавливать сами партии: доля представителей «ущемленного» пола не должна быть менее той, которая имела место на предыдущих выборах.

«Законопроект уже устарел, и в таком виде я бы и сама его уже не вносила: жизнь сейчас другая, – объясняет Лахова, ныне член Совета Федерации. – Мы за это время провели поправки в закон о партиях, где постарались прописать конституционные нормы о равных правах, поэтому сейчас данный закон не нужен». Закон достаточно важный – депутаты проявили к нему интерес, тема интересная и заслуживает дискуссии, не соглашается первый зампред комитета по делам семьи Ольга Окунева («Единая Россия»): «Сейчас есть национальная стратегия в интересах женщин, и она как раз посвящена их участию в политической жизни, но здесь важна и активность со стороны моих коллег – самих женщин». Избиратели оценивают политиков по деловым качествам и нужно, чтобы везде были равные права, добавляет она.

Закон, закрепляющий юридическое равенство женщин, нужен, но качество этого конкретного законопроекта, возможно, нуждается в корректировке, не исключает политолог Борис Макаренко: «Коммунисты как реакционная сила всегда против гендерного равенства, другое дело, что этот законопроект должен быть работающим».

В Конституции записано, что мужчина и женщина равны, но по факту это не так, считает руководитель правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова: «Есть список из 456 профессий, которые запрещены для женщин, в основном это рабочие специальности – причем если сравнить зарплаты в этих отраслях, то это самые высокооплачиваемые рабочие специальности. Так что под лозунгом защиты женщин им по-прежнему законодательно мешают получать равный с мужчинами доступ к ресурсам и возможностям в жизни». Один из способов это изменить – поправки в законодательство, «надо как минимум отменить этот список», считает Баронова: «Закон же о равных правах должен касаться обоих полов. По-прежнему есть серьезно закрепленные гендерные роли, которые мешают людям заниматься тем, чем они хотят. Аргумент «женщины же будущие матери» вообще не выдерживает никакой критики».-