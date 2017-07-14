Безопасность и право

Россияне пострадали при нападении на отель в Египте

По данным СМИ, погибли двое украинцев, ранены четыре человека, среди них россиянка

В Египте вооруженный ножом мужчина напал на туристов в отеле. ЧП произошло на берегу Красного моря, в Хургаде (400 км к югу от Каира). В результате атаки исламиста убиты две гражданки Украины. Ранены четыре человека, среди них гражданка Украины, передает Reuters со ссылкой на МВД Египта.

Полиция задержала злоумышленника. Мотив нападения устанавливается, отметили в ведомстве. Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчина проник на территорию отеля со стороны пляжа. Он вплавь добрался до берега с близлежащего общественного пляжа.

Представитель египетской службы безопасности рассказал Associated Press, что жертвами нападения стали два туриста с Украины, ранены три гражданина Сербии и один поляк. Как пишет The Telegraph со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться анонимным, преступник наносил удары ножом в область лица, шеи и ног. В МВД республики заявили, что атакующий наносил удары хаотично, всем, кто попадался на его пути.

Пострадавшие были госпитализированы, на данный момент устанавливаются их личности.

В генконсульстве России в Хургаде подтвердили информацию о ранении гражданки России. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, она находится в больнице, отметили в ведомстве. «По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка России. Женщина получила несколько ножевых ранений», - отметил собеседник.

Департамент консульской службы МИД Украины сообщил в Twitter о том, что информация об убийстве двух граждан Украины проверяется. Накануне министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться в ближайшее время от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью. «В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в эти государства, в том числе с туристической целью», - говорится в сообщении. В случае пребывания в курортных местах Египта МИД Украины настойчиво рекомендовал проявлять повышенное внимание и осторожность.

За несколько часов до нападения на пляже в пригороде Каира неизвестные напали на блокпост. Инцидент произошел в районе эль-Гиза. В результате нападения были убиты пять полицейских, передает «РИА Новости» со ссылкой на информагентство МЕНА. Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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