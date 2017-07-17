В Китае в соцсетях забанили Винни-Пуха

В Китае в соцсетях под запретом оказался Винни-Пух

В Китае в соцсетях под запретом оказался Винни-Пух, пишет Financial Times. С минувших выходных на Sina Weibo начали блокировать посты с упоминанием имени этого литературного персонажа в переводе на китайский, а из приложения WeChat исчезли gif-ки с изображением Винни. При попытке запустить поиск в Weibo по иероглифам, составляющим имя Винни-Пуха, выдается ответ «этот контент вне закона», пишет FT. По ее сведениям, некоторым пользователям удалось обойти эту блокировку. Sina Weibo на запрос издания не ответила.

Никаких официальных объяснений за этими действиями не последовало. FT связывает запрет с тем, что в соцсетях с 2013 г. с Винни-Пухом сравнивают председателя КНР Си Цзиньпина. То, что это решение было принято именно сейчас, газета объясняет подготовкой к осеннему съезду Коммунистической партии Китая (КПК) и попытками руководства страны консолидировать общество. Вышедший на пенсию некогда высокопоставленный партийный чиновник сообщил FT, что ужесточение режима перед этим съездом будет сильнее, чем в предыдущих случаях. По его словам, на недавнем мероприятии в КПК говорилось о необходимости обеспечить гладкое и стабильное проведение съезда партии, тогда как раньше об этом специально не говорилось.

Во время крупных политических событий в Китае власти могут добавлять в черные списки запрещенных слов новые слова и выражения, но обычно эти слова напрямую бывают связаны с проходящими событиями, рассуждает издание. «Исторически под запретом были две вещи: политическая организационная работа и политическая деятельность, – сказал FT специалист по медиа, доцент Пекинского университета иностранных языков Цяо Му. – Но в этом году появился третий запрет: обсуждение председателя КНР». Эксперту известно о задержании пользователей интернета за комментарии о Си Цзиньпине. По его мнению, запрет на Винни-Пуха стал частью этого тренда.

В 2013 г. китайские пользователи соцсетей начали распространять пары картинок, где на одной упитанный Пух стоит рядом с высоким Тигрой, а на второй сфотографирован Си Цзиньпин рядом с тогдашним президентом США Бараком Обамой. В 2014 г. обрела популярность еще одна пара: рукопожатия Си и премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Пуха с осликом Иа-Иа. В 2015 г. аналитический портал Global Risk Insights назвал «самым цензурируемым изображением в Китае» пару: фото Си Цзиньпина в открытом автомобиле на параде и снимок игрушечного Винни на игрушечной машинке.

На прошлой неделе в черный список Weibo попала аббревиатура RIP («Rest in Peace», «покойся с миром») в связи со смертью нобелевского лауреата, диссидента Лю Сяобо.