Казаки не должны были охранять суды, полагает Счетная палата

Счетная палата против казаков Андрей Гордеев / Ведомости

Счетная палата сообщила о нарушениях, выявленных по итогам проверки исполнения судебным департаментом при Верховном суде федерального бюджета за прошлый год. Среди прочего внимание аудиторов привлекли государственные контракты на охрану зданий федеральных судов, заключенные Арбитражным судом Кемеровской области и управлением судебного департамента в Москве с частными охранными предприятиями (в общей сложности на 28,8 млн руб.). В Счетной палате этот случай квалифицировали как ненадлежащее исполнение распорядителем бюджетных полномочий. Согласно утвержденному правительством перечню занимаемые федеральными судами административные здания подлежат обязательной охране полицией, напоминает Счетная палата. У аудиторов также есть претензии к контрактам на охрану на общую сумму 2 млн руб., заключенным Арбитражным судом Воронежской области, Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Томской области с ФГУП «Связь-безопасность», являющимся ведомственной охраной Министерства связи и массовых коммуникаций России.

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Ранее средства массовой информации сообщали, что охрана 34 зданий районных судов Москвы поручена частной охранной организации «Казачья стража», учрежденной войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско». Но по закону охраной судов могут заниматься судебные приставы, вневедомственная охрана либо ФГУП «Охрана» Росгвардии. Ранее «Ведомостям» сотрудник столичного управления судебного департамента объяснил такое отклонение от правил отсутствием средств: традиционно там пользовались услугами вневедомственной охраны, но в 2016 г. ее сняли в связи с сокращением штатов. Тарифы на услуги ФГУП «Охрана» в 2,5–3 раза выше, чем у вневедомственной, и просто не вписывались в бюджет судебного департамента. Минфин отказался увеличить ассигнования на охрану, а Росгвардия – сократить тарифы. Получить комментарии судебного департамента не удалось. Источник в ведомстве говорит, что там «достаточно спокойно» относятся к такого рода замечаниям: все деньги потрачены по назначению, поставленные цели достигнуты, хоть и не теми субъектами, которыми предполагалось. К тому же правительство во многом само спровоцировало эту ситуацию, когда сначала разрешили заключать контракты на охрану с ведомственными службами, потом часть судов изъяли из соответствующего перечня, и не все из них успели переориентироваться. Окончательно решить проблему охраны судов, надеется собеседник «Ведомостей», удастся после того, как вступят в силу поправки в закон «О ведомственной охране», которые позволят госорганам, не относящимся к исполнительной власти, создавать собственные охранные структуры.

Впрочем, законопроект о ведомственной охране был внесен правительством в Госдуму с существенной оговоркой: там отмечали, что поправки не потребуют выделения бюджетных средств. Ведь сам по себе документ «не определяет конкретные решения, оказывающие влияние на указанные доходы и расходы», отмечалось в пояснительной записке.