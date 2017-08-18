Партия роста может снова поддержать Владимира Путина

Хотя на праймериз партии были выступления за его уход с поста

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В самой Партии роста в тот же день поспешили уточнить: высказывания кандидатов носят частный характер и не отражают позицию партии Евгений Разумный / Ведомости

Партия роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, может поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Путина, несмотря на стартовавшие в четверг внутрипартийные праймериз для кандидатов в президенты. Прошедший в среду федеральный политсовет партии дезавуировал сделанные на прошлой неделе заявления участников праймериз о том, что Путин, конечно, много сделал для страны, но стал серьезным препятствием для улучшения взаимоотношений России с Западом и 2018 год – хорошее для него время, чтобы «уйти с гордо поднятой головой». «Успешные экономические реформы могут проходить только в условиях политической стабильности», – говорится в заявлении, принятом по итогам прошедшего в среду федерального политсовета партии (есть у «Ведомостей»). «Путин, чья политика пользуется поддержкой абсолютного большинства российского народа, имеет все шансы обеспечить политическую стабильность, необходимую для масштабных изменений в экономике», – считает политсовет. Но это должна быть стабильность во имя прогресса, должны быть совершены решительные шаги по постановке целей, принятию новой стратегии развития, выработке конкретных планов действий, определению команды реформ, настаивают в партии. «Одним словом, мы за Путина, который реализует предложенную Столыпинским клубом стратегию роста», – говорит человек в партии.