ЦИК признал провал информационной кампании о выборах в Москве

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Власти было бы невыгодно, если бы малозначимые местные выборы за год до выборов мэра дали старт большой политической кампании против власти, говорит политолог Александр Пожалов Сергей Портер / Ведомости

Во время московской избирательной кампании в муниципальные депутаты практически отсутствовало информирование граждан о предстоящих выборах, говорят оппозиционные кандидаты и эксперты. В среду председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова отчитала председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Валентина Горбунова: «У нас основная претензия к вам: жалобы, которые поступают, связаны с недостаточной информированностью. <...> Информационную кампанию вы провалили». Горбунов согласился, но в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов избиркомов о времени и месте проведении голосования.

Практически все оппозиционные силы пытались подавать жалобы. «Около 20% кандидатов команды самовыдвиженцев Дмитрия Гудкова подавали жалобы на отсутствие информирования, но это ничем не кончилось», - говорит руководитель штаба Максим Кац. «Ни в какое сравнение с предыдущими эта кампания не идет: на подъездах нет рекламы, в СМИ никакой рекламы выборов, во всех изданиях, связанных с мэрией — ноль информации», - отмечает он. Информирование минимально, агитируют людей, которые зависят от города - распространяют агитацию в местных советах ветеранов и других бюджетных учреждениях, рассказывает руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин. У коммунистов подано 8 жалоб на отсутствие информирования, отмечает депутат Мосгордумы Андрей Клычков: «Задача Москвы — сделать так, чтобы явка была 10-12%, потому что если все недовольные прийдут на выборы, то мандатов у единороссов не будет». Жаловаться бессмысленно, считает руководитель московского отделения эсеров Илья Свиридов: с точки зрения закона они не обязаны информировать определенным способом, то есть по сути это правильно, хотя по форме - издевательство, говорит он.

Иск в суд на избирательную комиссию и некоторые участковые комиссии Мещанского района подал беспартийный кандидат, выдвинутый «Яблоком», Юрий Рейнхиммель: в иске говорится, что избирательные комиссии не исполняли обязанности об уведомлении граждан о выборах. Возбудили административное дело, но в законе не прописано, что надо вешать именно плакаты, сказано, что нужно оповещать через СМИ или любым другим образом, поэтому они оповестили избирателей через сайт и повесили информацию на самих участках, рассказывает Рейнхиммель: «Но чтобы люди пришли на участки, нужно еще где-то разместить эту информацию. Отсутствие информирования через плакаты объясняют отсутствием денег». В иске было отказано.

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Информирование должно финансироваться из муниципальных бюджетов, но на самом деле МГИК рассылает всем типовые сметы, в этом году согласно такой смете средний бюджет одного ТИКа - 4,4 млн, из них 3,5 млн на участковые комиссии, то есть порядка 100 000 рублей на комиссию и оставшаяся сумма - это траты территориальной комиссии, которые включают в себя зарплаты на всех, бюллетени, канцтовары и в том числе информирование, объясняет эксперт «Голоса» и член одного из московских ТИКов Василий Вайсенберг. Это называется «оказывание методической помощи», но на деле МГИК руководит всем, добавляет он. На отсутствие информирования поступило очень много жалоб, 4 сентября Горбунов разослал письма о том, что надо что-то сделать: то есть тогда, когда уже все давно должно было быть сделано, говорит Вайсенберг. Содержательно ничего делать не собирались и не собираются, но для общественности сейчас это выглядит так, будто они посыпают голову пеплом и пытаются за три дня до выборов что-то исправить, заключает он. Собеседник, близкий к администрации, объяснял «Ведомостям», что эта стратегия выбрана вице-мэром Анастасией Раковой: решено не оповещать о выборах, чтобы прошли только согласованные кандидаты мэрии. Представитель мэрии на запрос «Ведомостей» не ответил. Эксперты «Голоса» ранее опубликовали доклад, в котором говорилось, что пресса не уделяет внимания выборам и информирует только о деятельности провластных кандидатов, а наружная агитация есть лишь у оппозиции.

С политической точки зрения, власти было бы невыгодно, если бы малозначимые местные выборы за год до выборов мэра дали старт большой политической кампании против власти, говорит политолог Александр Пожалов. «Эта цель достигнута, уже сейчас можно сказать, что ни КПРФ, ни команда Дмитрия Гудкова не смогли превратить локальные кампании своих кандидатов в общегородское протестное движение», - считает он. Но, по мнению Пожалова, ситуация с информированием имеет другие причины: все предыдущие муниципальные выборы проходили вместе с федеральными, и многие избиратели только на участках узнавали о них и делали сиюминутный выбор, напоминает он. Сейчас муниципальная кампания является самостоятельной и власть заинтересована не в нагоне количественных показателей, а в качестве явки и рациональности голосования - чтобы голосование не было случайным и советы сформировали те избиратели, которые действительно интересуются местной повесткой и работой местной власти, утверждает он.

«На горящей линии ЦИКа, куда мы звонили жаловаться, нам сказали, что подобных жалоб поступает очень много», - рассказывает муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас. «Это целенаправленная стратегия мэрии и подконтрольного ей МГИКа - привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок», - считает депутат. «В нашем районе жители сами вешают плакаты о том, где будут участки. ТИК может начать платить им зарплату, потому что они делают его работу», - заключает Янкаускас.