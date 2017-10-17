Единороссы поддержат социальную сферу перед президентскими выборами

Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: В меру предвыборный бюджет

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Денег на выполнение всех социальных обязательств в бюджете может не хватить Alexander Natruskin / REUTERS

В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам начал обсуждать проект федерального бюджета на 2018–2020 гг., внесенный в Госдуму 29 сентября.

После рассмотрения вопроса о финансировании внебюджетных фондов председатель комитета Андрей Макаров заявил, что «все социальные обязательства государства финансово обеспечены». Во вторник будут рассмотрены бюджеты госпрограмм, в числе первых – «Развитие сельского хозяйства», «Развитие образования», «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан». «Это именно те четыре госпрограммы, которые больше всего волнуют граждан», – пояснил Макаров. Дума рассчитывает завершить обсуждение бюджета в течение недели и вынести проект на первое чтение 27 октября.