В России могут появиться СМИ – иностранные агенты
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Минюст подготовил комплекс предложений по ответным мерам против США в связи с дискриминацией там российских СМИ, но ситуация может потребовать законодательного регулирования. Об этом замминистра юстиции Олег Плохой заявил в среду на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу вмешательства во внутренние дела России, посвященном блокировке рекламных аккаунтов Russia Today и Sputnik в Twitter.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у его службы есть достаточно механизмов для «зеркального ответа» на такое давление: соцсеть неоперативно удаляет запрещенные материалы, Роскомнадзор нашел там семь ссылок на детскую порнографию и 139 подпадающих под понятие «экстремизм», что дает основания к мгновенной блокировке ресурса.
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