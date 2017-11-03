В российской армии появился спецназ для борьбы с дронами

Радиоэлектронная борьба – традиционно сильное направление в российских вооруженных силах Максим Стулов / Ведомости

В российской армии появилось первое подразделение по борьбе с дронами – «спецназ радиоэлектронной борьбы» (РЭБ), сообщила пресс-служба Западного военного округа. Основу роты составят военные-контрактники, сержанты и офицеры.

Для тренировки приемов борьбы с беспилотниками военные будут использовать отработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

По словам офицера Минобороны, созданная в бригаде РЭБ ЗВО рота предназначена для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БЛА), в том числе с гражданскими коммерческими коптерами. Они, во-первых, используются в разведывательных целях, во-вторых, могут представлять угрозу военным летательным аппаратам, а в Сирии массово используются не только для корректировки минометно-артиллерийского огня, но и для доставки кустарных бомб, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Для борьбы с более тяжелыми беспилотными аппаратами в российской армии предназначены войска ПВО Сухопутных войск и силы ПВО Воздушно-космических сил, имеющие для этого малокалиберные зенитные артиллерийские установки и такие комплексы ПВО, как «Тор» и «Панцирь». С мелкими гражданскими коптерами эффективнее и дешевле бороться с помощью подавления канала управления, поэтому эта задача и включена в состав войск РЭБ, а не ПВО.

Традиционная сила против новой угрозы

Радиоэлектронная борьба — традиционно сильное направление в российских вооруженных силах, считает президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок. Вопрос в том, насколько эффективными будут инструменты этой борьбы, рассуждает он. Можно глушить навигационный сигнал GPS, без которого дрон теряет ориентацию, но существуют современные системы аудиовизуальной навигации, отмечает Понфиленок. Есть способы вывести из строя электронику дрона с помощью электромагнитного импульса, но опять-таки есть способы экранирования электроники, рассуждает он. В дальнейшем системы защиты дронов и средств их выведения из строя будут постоянно совершенствоваться, рассуждает Понфиленок.

Малые БЛА стали представлять серьезную опасность как для военных, так и для граждан, отмечает редактор отраслевого журнала Uav.ru Денис Федутдинов. Мини-БЛА могут применяться в террористических целях — это стало очевидно на примере Израиля, аппараты подобного класса неоднократно использовались против гражданского населения, отмечает он. Потенциал военного применения таких систем был наглядно продемонстрирован в Ираке и Сирии. Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) поставила на поток производство подобных систем как на основе коммерческих решений, так и на основе собственных авиамодельных разработок, отмечает Федутдинов.