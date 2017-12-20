Война в Сирии

Истребитель российских ВВС на авиабазе Хмеймим Фото: Минобороны

11 декабря Владимир Путин лично посетил российскую военную базу в Сирии, чтобы объявить о завершении разгрома наиболее боеспособной группировки террористов, и отдал приказ о начале вывода российских войск, которые официально появились в этой стране в сентябре 2015 г. для борьбы с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. За это время Россия потеряла в Сирии несколько десятков военнослужащих погибшими, 10 самолетов и вертолетов (из них пять — от воздействия противника), а расходы на операцию, по оценкам специалистов (официальных данных нет), превысили 200 млрд руб.

В результате самая опасная и мощная террористическая организация действительно оказалась на грани уничтожения. Свой вклад в это внесла и международная коалиция во главе с США. Правда, сблизиться с Западом благодаря совместной борьбе с общим врагом Москве не удалось, зато на этой почве был преодолен российско-турецкий кризис и появились перспективы сближения России с Саудовской Аравией и Катаром.

ИГИЛ прославилось не только многочисленными терактами в Европе (включая Россию), Сирии и Ираке (с тысячами жертв), но и отрезанием голов у пленных, сжиганием их живьем под видеокамеру, торговлей захваченными девочками и гламурными вербовочными журналами. Под обаяние группировки попали тысячи граждан бывшего СССР, уехавших строить «халифат». Поэтому говорить о том, что война с джихадистами окончена, не рискуют пока даже те, кто называет себя победителями.