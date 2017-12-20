Процесс над Улюкаевым

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

В истории постсоветской России было немало удивительных судебных процессов и странных обвинительных приговоров. Но дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, приговоренного в декабре к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн, явно выделяется на общем фоне.

Беспрецедентным в этом процессе оказалось многое. И служебное положение подсудимого: никогда еще за решетку не отправляли действующего (на момент ареста) федерального министра. И аппаратный вес пострадавшего: речь идет не о каких-нибудь поборах «по мелочи» у региональных бизнесменов (как бывает в делах губернаторов), а о вымогательстве двух миллионов «зеленых» у одного из давних соратников Владимира Путина и главы одной из крупнейших российских компаний Игоря Сечина.

Но более всего юристов, наблюдавших за этим процессом как изнутри, так и со стороны, поразил уровень доказательной базы. Можно было ожидать, что в таком деле и доказательства будут поистине железобетонными. Но в итоге главный свидетель вымогательства взятки в суд так и не пришел, а ключевыми в деле стали показания другого свидетеля, которому «главный свидетель» доверительно рассказал, как было дело. Да и результаты оперативной прослушки, которая обычно становится самым убийственным аргументом в пользу виновности подсудимого, на этот раз мало кого убедили.

Совокупность всех этих странностей позволяет предположить, что ответы на вопросы, почему вообще возникло это загадочное дело и чего на самом деле добивались его главные фигуранты, будут даны еще не скоро.