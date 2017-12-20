Корейский ядерный кризис

Испытание ракеты в КНДР Фото: KSNA / Reuters

Всего год назад над уровнем северокорейской ракетно-ядерной программы многие посмеивались. Но к концу 2017 г. всё изменилось, и теперь о корейском кризисе говорят как о самом опасном вызове всему современному миропорядку.

За этот год КНДР испытала сразу несколько типов ракет, явно способных долететь до отдаленных американских владений вроде тихоокеанского острова Гуам. Был также отработан не перехватываемый современными системами противоракетной обороны групповой ракетный запуск, а завершением годичной программы стали испытания водородной бомбы и межконтинентальной ракеты, способной долететь до Вашингтона.

Это вывело Северную Корею и ее несговорчивого лидера Ким Чен Ына в число главных врагов президента США Дональда Трампа. Два энергичных руководителя начали переругиваться через СМИ и соцсети, а также грозить друг другу войной на уничтожение. Впервые за многие десятилетия в воздухе запахло реальной ядерной войной.

Впрочем, о полноценном нападении КНДР на США речь все-таки идти не может, полагают эксперты. Вопрос ставится по-другому: начнет ли Трамп превентивную войну с Пхеньяном или кризис все же удастся разрешить дипломатическими средствами. Правда, в последнем случае КНДР фактически докажет всему миру, что США - уже не сверхдержава, способная подчинить своей воле любого. И именно с этим, возможно, Трамп никогда не захочет смириться.