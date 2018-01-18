МИД России заявил о подготовке Киева к войне в Донбассе

Закон о реинтеграции наделяет Порошенко «близкими к диктаторским» полномочиями, считают в ведомстве

Закон о «реинтеграции Донбасса» противоречит минским соглашениям, говорится в документе Валерий Матыцин/ТАСС

Российский МИД считает, что принятый Верховной радой законопроект о реинтеграции Донбасса является подтверждением желания Киева решить проблему неподконтрольных территорий при помощи военной силы. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Закон о «реинтеграции Донбасса» противоречит минским соглашениям и дает украинскому президенту Петру Порошенко «неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства». Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя, говорится в документе.

По мнению МИДа, принятие закона не случайно совпало с решением администрации США о поставке Украине летальных вооружений. В принятом во втором чтении законопроекте не упоминаются минские соглашения, неподконтрольные территории Донбасса и Крыма называются оккупированными Россией и вместо «антитеррористической операции» (АТО), которую Украина ведет против повстанцев устанавливается порядок военной операции в Донбассе, которой руководит президент.

В законе также вводится понятие «российской агрессии», однако предложения отдельных депутатов объявить о разрыве отношений с Россией и другие радикальные предложения в текст законопроекта включены не были.

По словам человека, близкого к руководству самопровозглашенной ДНР, закон принят в пропагандистских целях, чтобы показать, что Порошенко сталкивается с давлением «патриотических сил» и является единственным гарантом сохранения относительной стабильности, и прямого влияния на военную обстановку иметь не будет.

Закон существенно ухудшает условия мирного процесса и открыто торпедирует минские соглашения, считает политолог Алексей Чеснаков. «Поэтому украинской стороне придется сначала объясниться, как она сможет в новых обстоятельствах гарантировать выполнение обязательств, взятых ею на себя ранее. Порошенко сложно будет утверждать, что Россия виновна в неисполнении минских соглашений: именно Киев на деле отказывается от реинтеграции с Донбассом», – добавил эксперт. По словам Чеснакова, новый украинский закон расширяет возможности Киева для проведения силовой операции на Донбассе: «Рада сделала шаг к войне. Бессмысленно это отрицать».

18 января Верховная рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Согласно закону ЛНР и ДНР признаются «временно оккупированными» Россией, что признается незаконным. Согласно документу Россия причинила моральный и материальный ущерб Украине. Выданные на «оккупированных» территориях документы считаются недействительными, кроме свидетельств о рождении и смерти.

«Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!» - написал Порошенко в Facebook. Российская сторона много раз заявляла, что Москва не влияет на происходящие в Донбассе события. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что одобренный украинским парламентом законопроект противоречит минским договоренностям.

Накануне принятия в окончательном чтении законопроекта возле здания Рады произошли столкновения между полицейскими и участниками акции протеста. Последние требовали одобрить законопроект о реинтеграции Донбасса.

Беспорядки у здания Верховной рады