Безопасность и право
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Дума заполнила пробел на газоне

Госдума разрешит штрафовать за парковку на газонах

Право регулировать парковки во дворах отдают местным властям
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В пятницу группа депутатов Госдумы из фракции «Единая Россия» внесла законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку автомобилей на газонах и в других не предназначенных для этого местах.

В поправках в ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) говорится, что действия автомобилистов, нарушающие правила парковки, понимаются в смысле, определенном Правилами дорожного движения. Как указывают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту, таким образом они пытаются устранить противоречие между федеральным и региональным законодательством. Регионы сами устанавливают штраф за парковку в неположенных местах, но суды стали отказывать в назначении административного наказания за такое правонарушение, поскольку обнаружили в этом несоответствие между правилами, утвержденными региональными властями, и нормами федерального законодательства.

«Количество машин в городах растет в геометрической прогрессии, парковок не всегда хватает, поэтому машины все чаще ставят на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках. Это создает неудобства для проживания людей, приводит к исчезновению зелени, порче объектов благоустройства», – объясняет инициативу депутатов один из авторов поправок – Александр Грибов. В Правилах дорожного движения описан порядок парковки (остановки и стоянки) автомобилей, ответственность за нарушение этого порядка зафиксирована в КоАПе, но формулировка в статье размытая, поэтому компетентным органам сложно привлечь автовладельцев к ответственности, продолжает депутат: «Состав правонарушения в суде не подтверждается. Некоторые регионы нашли выход и описывают ситуацию в региональных административных кодексах. Но суды, как правило, считают, что это противоречит федеральному законодательству». Предложенная депутатами поправка конкретизирует статью КоАПа и связывает ее с Правилами дорожного движения: право контролировать парковку и стоянку на улицах и дорогах закрепляется за ГИБДД, а во дворах контроль осуществляют регионы и муниципалитеты, что позволит избежать разных трактовок, надеются авторы законопроекта.

«Верховный суд занял позицию, что местное законодательство не должно вводить наказаний, которые отсутствуют в федеральном законодательстве, соответственно, все штрафы за парковку на газоне могут быть оспорены, и единственное, что останавливает людей от этого, – сложности судебной процедуры, – объясняет организатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – К сожалению, понятие газона сейчас путают с понятием любой поверхности земли. А это абсурд». Вместо того чтобы уточнить понятие газона как объекта благоустройства, депутаты дают зеленый свет местным и региональным властям, чтобы они штрафовали водителей по полной программе, считает Шкуматов. «Хотя в регионах наблюдается крайний дефицит асфальтированных площадок для хранения автомобилей. Даже в Московской области очень многие ставят машины на грунтовых площадках», – заключает он.

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