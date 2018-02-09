В РСПП раскритиковали Титова за список желающих вернуться в Россию предпринимателей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент России Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин Евгений Разумный / Ведомости

На закрытой встрече в пятницу представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили президента Владимира Путина провести заседание кремлевской рабочей группы по проблемам бизнеса, рассказал президент РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес готов предложить новые поправки в Уголовный кодекс. Речь, в частности, об освобождении от ответственности предпринимателей, возместивших государству причиненный материальный ущерб, уточнил Шохин.

Эта мера может помочь некоторым предпринимателям из списка, который в начале недели представил баллотирующийся на пост президента бизнес-омбудсмен Борис Титов, отметил Шохин. Ранее Титов, после встречи с группой российских предпринимателей в Лондоне, сообщил, что передал Путину список предпринимателей, которые не могут вернуться в Россию из-за незакрытых уголовных дел, но хотели бы этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что истории каждого из фигурантов списка будут рассмотрены Кремлем по отдельности, с привлечением правоохранительных органов, у которых были к ним вопросы.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}