В РСПП раскритиковали Титова за список желающих вернуться в Россию предпринимателей
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На закрытой встрече в пятницу представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили президента Владимира Путина провести заседание кремлевской рабочей группы по проблемам бизнеса, рассказал президент РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес готов предложить новые поправки в Уголовный кодекс. Речь, в частности, об освобождении от ответственности предпринимателей, возместивших государству причиненный материальный ущерб, уточнил Шохин.
Эта мера может помочь некоторым предпринимателям из списка, который в начале недели представил баллотирующийся на пост президента бизнес-омбудсмен Борис Титов, отметил Шохин. Ранее Титов, после встречи с группой российских предпринимателей в Лондоне, сообщил, что передал Путину список предпринимателей, которые не могут вернуться в Россию из-за незакрытых уголовных дел, но хотели бы этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что истории каждого из фигурантов списка будут рассмотрены Кремлем по отдельности, с привлечением правоохранительных органов, у которых были к ним вопросы.
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