Аббас отказался сотрудничать с США по урегулированию на Ближнем Востоке

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Палестина согласна на многосторонний формат посредничества, в котором
участвовали бы другие страны, по аналогии с тем, который способствовал
«сделке» по Ирану, уточнил Аббас
Пресс-служба президента России
Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в понедельник заявил об отказе сотрудничать с США как с посредником в переговорах с Израилем.
«Мы заявляем, что с настоящего момента отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе единственного посредника, - заявил палестинский лидер. - Если состоится какая-либо международная конференция, то мы просим, чтобы ее результатом было создание механизма, при котором США были бы не единственным посредником, а частью группы посредников».
Палестина согласна на многосторонний формат посредничества, в котором участвовали бы другие страны, по аналогии с тем, который способствовал «сделке» по Ирану, уточнил Аббас: «Главное, чтобы США были не единственным посредником».
Аббас рассказал Путину, что за год президентства в США Дональда Трампа встречался с ним четырежды: «И он всегда говорил мне о сделке, которую может выработать, чтобы положить конец палестино-израильскому противостоянию». «Все это время мы ждали, что это решение будет осуществлено», — отметил Аббас.
Вместо этого США закрыли представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в ноябре 2017 г. Причиной этого стало то, что американский конгресс с 1987 г. считает Палестинскую национальную администрацию террористической организацией, пояснил Аббас. «Это решение затрагивает наши отношения с американским правительством, однако до сих пор американское правительство делало для нас исключение», — отметил он. По словам Аббаса, с учетом многочисленных контактов и наличия протокола о совместной борьбе с терроризмом между Палестиной и США «удивительно, что конгресс мог иметь такую точку зрения».
«И когда было принято решение о закрытии ООП, мы сказали: хорошо, тогда мы закроем американское консульство в Иерусалиме», — сказал Аббас. «Через короткое время президент Трамп нас еще раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля», - констатировал лидер Палестины.
Позже (в январе этого года) Трамп решил прекратить помощь Палестине, добавил он. «А затем стали происходить вещи, которых никогда раньше не было», - сообщил Аббас. В частности, он напомнил об отказе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи, организованной при посредничестве Путина.
Путин перед встречей с Аббасом сообщил, что только что переговорил с Трампом по телефону. «Вот только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом США господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании», - сказал российский президент.
Первый год Трампа в графиках и цифрах
Evan Vucci / AP
В ходе предвыборной кампании и после победы 8 ноября 2016 г. Дональд Трамп не раз заявлял, что «сделает Америку снова великой». За прошедший год можно говорить скорее о разочаровании многих стран действиями президентской администрации, несбывшихся ожиданиях части сторонников, хотя и самые сильные опасения тоже не реализовались
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Фондовому рынку не удалось воплотить в жизнь лозунг Трампа «Америка на первом месте». Хотя индекс S&P 500 за год вырос на 21,3%, рынки других развитых, а также развивающихся стран показали еще более внушительный рост
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Трамп – первый президент США, активно использующий Twitter для комментариев и высказывания своего мнения. «Послушайте, я не люблю делать твиты», – заявил он на телешоу Fox & Friends через два дня после инаугурации. Однако он также не раз говорил, что через Twitter напрямую общается с американцами. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», – сказал он Financial Times в апреле. В официальном аккаунте президента 21 млн подписчиков.
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Matt Rourke / AP
Также у Трампа есть личный аккаунт. В августе 2016 г. у него было 10 млн фолловеров, в середине января 2017 г. – 20 млн, сейчас – 42,2 млн. В личном аккаунте Трамп делает от 6 до 12 постов в день, отмечают западные СМИ, в президентском – меньше
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Ситуация в экономике США после прихода Трампа к власти улучшилась, но это во многом продолжающийся еще со времен предыдущей администрации процесс, а также следствие денежного стимулирования и по-прежнему крайне низких процентных ставок ФРС. Тем не менее настроение потребителей резко улучшилось сразу после выборов – и остается на самых высоких более чем за десятилетие уровнях
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Индексы предпринимательской уверенности также выросли и близки к максимальным отметкам в этом веке
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Помогло экономике США и ослабление доллара. Резко укрепившись после выборов на ожиданиях обещанных Трампом реформ, доллар затем стал снижаться. Ускорившийся рост мировой экономики также стимулировал спрос на американскую продукцию за рубежом
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Matt Rourke / AP
В качестве главных мер для реализации после вступления в должность Трамп называл три: отмену реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой (Obamacare); проведение налоговой реформы с радикальным снижением подоходного налога и налога на прибыль компаний; увеличение инвестиций в инфраструктуру
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Alex Brandon / AP
Результаты оставляют желать лучшего. Несколько попыток заменить Obamacare новым законом о здравоохранении закончились безрезультатно. Несколько пунктов налоговой реформы, изложенные на одной странице, Белый дом спешно представил к первым 100 дням Трампа, всерьез обсуждение в конгрессе началось только осенью. Об инвестициях в инфраструктуру ничего не слышно
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Что Трамп активно делал – так это выводил США из международных соглашений. Первый его указ – о выходе из Транстихоокеанского партнерства, а в годовщину его избрания США вышли из Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Трамп пересматривает условия зоны свободной торговли NAFTA, вышел из Парижского соглашения по климату и отменил в США ряд введенных при Обаме экологических норм. Правда, это не остановило других участников, считающих предыдущие договоренности правильными
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Jose Luis Magana / AP
Четыре участвовавших в предвыборной кампании соратника Трампа стали жертвами расследования о «российском следе». Глава штаба Пол Манафорт ушел в отставку еще в августе 2016 г., а в октябре 2017 г. ему (на фото) и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в отмывании денег из-за работы на украинскую Партию регионов. Назначенный советником президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 г. – выяснилось, что он лгал публично и в Белом доме относительно своих контактов с послом России. Джордж Пападопулос, советник по внешней политике в предвыборном штабе, признался, что лгал ФБР относительно своих контактов с российскими чиновниками
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Andrew Harrer/Bloomberg
Четверо соратников Трампа, активно помогавших ему до выборов, стали жертвами кадровой чехарды в администрации. В июле 2017 г. глава администрации Райнс Прибус (на фото) был отправлен в отставку, а пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уволился сам. В августе директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи выгнали через 10 дней после назначения, а затем ушел советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон
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Andrew Harnik / AP
13 стран посетил Трамп с начала президентства. Сейчас он находится в турне по Азии и помимо Японии, Южной Кореи и Китая планирует посетить Вьетнам, где встретится с Путиным на саммите стран АТЭС, а также Филиппины. На фото Трамп в опере в Пекине
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Carlos Barria / Reuters
Перед выборами и после избрания Трамп нередко говорил, что хотел бы наладить отношения США с Россией и Путиным. С российским президентом он встретился первый раз 7 июля на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге
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Курс рубля сильно вырос после выборов в США на ожиданиях, что отношения между двумя странами улучшатся. Хотя они не реализовались, рубль за этот год показал максимальный рост к доллару среди основных мировых валют. Мексиканское песо сильнее других валют развивающихся стран падало из-за опасений, что Трамп начнет торговую войну. Однако оно восстановило позиции