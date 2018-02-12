Аббас отказался сотрудничать с США по урегулированию на Ближнем Востоке

Палестина согласна на многосторонний формат посредничества, в котором участвовали бы другие страны, по аналогии с тем, который способствовал «сделке» по Ирану, уточнил Аббас Пресс-служба президента России

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в понедельник заявил об отказе сотрудничать с США как с посредником в переговорах с Израилем.

«Мы заявляем, что с настоящего момента отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе единственного посредника, - заявил палестинский лидер. - Если состоится какая-либо международная конференция, то мы просим, чтобы ее результатом было создание механизма, при котором США были бы не единственным посредником, а частью группы посредников».

Палестина согласна на многосторонний формат посредничества, в котором участвовали бы другие страны, по аналогии с тем, который способствовал «сделке» по Ирану, уточнил Аббас: «Главное, чтобы США были не единственным посредником».

Претензии к Трампу

Аббас рассказал Путину, что за год президентства в США Дональда Трампа встречался с ним четырежды: «И он всегда говорил мне о сделке, которую может выработать, чтобы положить конец палестино-израильскому противостоянию». «Все это время мы ждали, что это решение будет осуществлено», — отметил Аббас.

Вместо этого США закрыли представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в ноябре 2017 г. Причиной этого стало то, что американский конгресс с 1987 г. считает Палестинскую национальную администрацию террористической организацией, пояснил Аббас. «Это решение затрагивает наши отношения с американским правительством, однако до сих пор американское правительство делало для нас исключение», — отметил он. По словам Аббаса, с учетом многочисленных контактов и наличия протокола о совместной борьбе с терроризмом между Палестиной и США «удивительно, что конгресс мог иметь такую точку зрения».

«И когда было принято решение о закрытии ООП, мы сказали: хорошо, тогда мы закроем американское консульство в Иерусалиме», — сказал Аббас. «Через короткое время президент Трамп нас еще раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля», - констатировал лидер Палестины.

Позже (в январе этого года) Трамп решил прекратить помощь Палестине, добавил он. «А затем стали происходить вещи, которых никогда раньше не было», - сообщил Аббас. В частности, он напомнил об отказе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи, организованной при посредничестве Путина.

Путин перед встречей с Аббасом сообщил, что только что переговорил с Трампом по телефону. «Вот только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом США господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании», - сказал российский президент.

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