Индонезия купит 11 российских истребителей вопреки позиции США

Переговоры о поставке СУ-35 в Индонезию велись с 2012 г. Максим Стулов / Ведомости

«Рособоронэкспорт» и министерство обороны Индонезии заключили контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил в четверг «Интерфакс» и подтвердили «Ведомостям» два собеседника в российской авиапромышленности. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

Переговоры о поставке этих истребителей в Индонезию велись с 2012 г., а в августе 2017 г. было заключено соглашение между госкорпорацией «Ростех» и индонезийской государственной торговой компанией PT PPI о встречных поставках индонезийских товаров, таких как каучук и пальмовое масло, в рамках оплаты контракта на поставку истребителей Су-35. По словам человека, близкого к «Рособоронэкспорту», предполагается, что стоимость контракта составит примерно $1,1 млрд, из которых приблизительно половина будет оплачена встречными поставками.

По словам собеседника в авиапромышленности, в январе Индонезию посетил министр обороны США Джеймс Мэттис и в ходе этого визита американцы угрожали прервать поставки запчастей к авиатехнике американского производства в случае развития российско-индонезийского военно-технического сотрудничества. Аналогичное американское эмбарго уже действовало в отношении Индонезии с 1994 по 2004 г. и было наложено администрацией президента Билла Клинтона в ответ на боевые действия в Восточном Тиморе. Одновременно с кнутом, по словам собеседника «Ведомостей», американцы применили и дорогостоящий пряник, предложив Джакарте купить 48 снятых со службы в ВВС США истребителей F-16 за $3,5 млрд. Ранее Индонезия уже получила 24 такие машины.

131 самолет Столько многофункциональных истребителей Су-35 было заказано в России с 2009 г. В частности, российские Военно-воздушные силы по двум контрактам заказали 98 таких самолетов, а Военно-воздушные силы Китая – 24 машины. Контракт на поставку 12 истребителей в Ливию не состоялся из-за начавшегося там в 2011 г. вооруженного конфликта. Кроме того, ведутся переговоры о поставке 24 Су-35 в Объединенные Арабские Эмираты.

Контракт с Индонезией важен прежде всего потому, что заключен в условиях открытого давления США на покупателей российских вооружений в ситуации, когда после принятого в августе 2017 г. конгрессом нового санкционного закона CAATSA американские власти получили право вводить санкции уже не против российских производителей и торговцев вооружениями (они давно введены), а против их клиентов в других странах, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. При этом Индонезия не является изолированной на международной арене страной вроде Ирана или КНДР и активно сотрудничает в военной области не только с США, но и со многими их союзниками, подчеркивает эксперт. Сам факт оплаты части контракта товарными поставками не означает, что сделка экономически невыгодна для российской стороны, добавляет Макиенко, причем практика такой оплаты существовала и до санкций и является обычной в сделках со странами этого региона.

ВВС Индонезии уже имеют на вооружении 15 истребителей Су-27 и Су-30, поставленных в 2000-е гг. Многофункциональный истребитель Су-35 является глубокой модернизацией этих машин и был создан в 2000-е гг. за счет внебюджетных источников – кредитов госбанков и собственных средств компаний «Сухой» и «Рособоронэкспорт».