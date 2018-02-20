Российских биатлонисток в суде с Родченковым представит экс-адвокат Трампа

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Андрей Махонин / Ведомости
Три российских биатлонистки – Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, – во вторник подадут в нью-йоркский суд иск к информатору WADA Григорию Родченкову, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на исковое заявление, оказавшееся в распоряжении газеты. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), бизнесмен Михаил Прохоров оплачивает расходы на процесс, указывает издание, а адвокатом биатлонисток станет юрист Скотт Балбер.
У Балбера уже есть российские клиенты. Он – адвокат бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина. В 2013 г. он представлял интересы Дональда Трампа, который подал иск к комику Биллу Майеру, заявившему, что миллиардер может быть «сыном орангутана». Трамп требовал с комика $5 млн, но через восемь недель после подачи иска отозвал его без объяснения причин.
Родченков был главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. Его показания легли в основу доклада канадского юриста Ричарда Макларена. В 2016 г. Родченков переехал в США, а позже дал интервью NYT, в котором рассказал, что участвовал в подмене около 100 проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. Доклад Макларена привел к тому, что МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал результаты более 20 спортсменов, в том числе Зайцевой, Романовой и Вилухиной.
Российские биатлонистки намерены подать иск о защите чести и достоинства и требуют взыскать с Родченкова по $10 млн каждая, уточнила NYT.
В телефонном интервью NYT Зайцева пояснила, что исковое заявление предназначено для того, чтобы мир услышал правду и что претензии к ней и ее товарищам по команде сфабрикованы. «Я говорю вам правду, и я клянусь родителями, что говорю вам правду, – заявила она изданию. – Почему никто не может мне поверить, а верят только человеку, который обвиняет меня? Мне очень трудно это понять». Зайцева добавила, что не понимает, почему уровень соли в ее допинг-пробе был чрезвычайно высоким, но предположила, что это было связано с диетой, включающей в себя соленые продукты – в частности, красную икру и соленую рыбу.
В решении МОКа в отношении Зайцевой отмечалось, что на двух допинг-пробах спортсменки были найдены многочисленные царапины, а в одной пробе обнаружили физиологически невозможный уровень соли. Олимпийский комитет пришел к выводу, что это служит «достаточным свидетельством» махинаций с допинг-пробами биатлонистки. Кроме того, в одной из проб Зайцевой, взятой не в ходе Олимпийских игр, были обнаружены два образца ДНК.
Балбер в телефонном разговоре с NYT отметил, что не может объяснить, почему допинг-пробы его клиенток оказались испорченными. «Я не врач, я не могу опираться на состояние здоровья [клиента], но я знаю, что подавляющее большинство заявлений, сделанных им [Родченковым] в показаниях и публичных заявлениях по отношению к моим спортсменам, – ложны», – сказал он.
Он также отметил, что есть люди, которые оказывают поддержку истицам, в том числе финансовую. «Прохоров, конечно, один из них, но он не единственный», – отметил Балбер.
В декабре 2017 г. Родченков заявлял, что Прохоров, возглавлявший СБР в 2008–2014 гг., заплатил биатлонистке Ирине Старых миллионы рублей за молчание о существующей в сборной системе приема допинга, писала газета The Wall Street Journal. Представитель Прохорова опровергал WSJ заявления Родченкова, утверждая, что они основаны на безответственных слухах и являются бессмыслицей. Старых говорила ТАСС, что слова Родченкова о том, что она получала деньги от Прохорова, – ложь.
В декабре Прохоров говорил о готовности стать одним из инициаторов судебного разбирательства против Родченкова. «Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку», – говорил он ТАСС. Бизнесмен подчеркивал, что готов привлекать лучших юристов для защиты интересов российских биатлонисток в любой стране мира.
Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады
AFP
«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - сказал Путин. По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип коллективной ответственности в отношении сборной. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - указал Путин (цитаты по «Интерфаксу»)
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной самоидентификации, без гимна, без флага», - заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
3/15
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди <...> Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности», - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина (цитата по sports.ru)
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы, спортсмены, – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн», - сказал журналистам нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук (цитата по «Р-спорту»)
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте»
6/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Они не взяли нас санкциями, теперь они морят нас тем, что ехать или не ехать», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире «Первого канала»
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем», - заявил нападающий сборной России, капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин агентству «Москва»
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Так решили только потому, что мы, по их мнению, должны были признать то, чего у нас нет, а у нас нет государственной программы допингового обеспечения спортсменов. Никакая страна, какими бы ужасными нас ни изображали, такого в страшном сне придумать не может. Теперь они наказывают наших спортсменов, уточняя, что "чистые" спортсмены без имени, без роду могут поехать», - заявила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (цитата по «Р-спорту»)
9/15
Денис Гришкин / Ведомости
«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить как положено», - заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев «РИА Новости»
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Олимпиада без России - это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице «В контакте»
11/15
facebook.com / GerardXavierMarcelDepardieu
Известный французский актер Жерар Депардье принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. На своей официальной странице в Facebook актер разместил фотографию, на которой он позирует с плакатом, на котором изображен девиз флешмоба No Russia No Games, что переводится как «Нет России - нет Игр»
12/15
Владимир Гердо / ТАСС
«Есть люди, которые говорят, что надо ехать на Олимпиаду, все-таки это наши спортсмены, они ждали этих Игр, готовились к ним, прошли через лишения, болячки, кровь и пот и, конечно, мы не имеем права лишить их этого счастья. С другой стороны, страна готовилась, гордилась этими спортсменами, вкладывала силы, душу, средства, и лишить болельщиков такого удовольствия... Это будет очень сложное решение, с кондачка его принять нельзя», - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев «Интерфаксу»
13/15
Александр Шалгин / ТАСС
«МОК изменил принципам, предал, по сути, принципы международного олимпийского движения. На его знаменах было написано "О спорт, ты мир"... Теперь можно написать: "О спорт, ты война", потому что в олимпийское движение вместо мира принесены принципы войны, холодная война пришла и в олимпийское движение», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
14/15
Евгений Разумный / Ведомости
Прежде чем реагировать на это решение, российским властям потребуются ответы на ряд вопросов, для чего потребуется контактировать с МОК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей». Предстоит также решить, кто будет осуществлять контакты России с МОК, дал понять представитель Кремля. «До того, как будут получены ответы на эти вопросы, до того, как спортсмены сформулируют свою позицию, высказываться по этому поводу считаем преждевременным», — сказал Песков