Российских биатлонисток в суде с Родченковым представит экс-адвокат Трампа

Андрей Махонин / Ведомости

Три российских биатлонистки – Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, – во вторник подадут в нью-йоркский суд иск к информатору WADA Григорию Родченкову, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на исковое заявление, оказавшееся в распоряжении газеты. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), бизнесмен Михаил Прохоров оплачивает расходы на процесс, указывает издание, а адвокатом биатлонисток станет юрист Скотт Балбер.

У Балбера уже есть российские клиенты. Он – адвокат бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина. В 2013 г. он представлял интересы Дональда Трампа, который подал иск к комику Биллу Майеру, заявившему, что миллиардер может быть «сыном орангутана». Трамп требовал с комика $5 млн, но через восемь недель после подачи иска отозвал его без объяснения причин.

Родченков был главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. Его показания легли в основу доклада канадского юриста Ричарда Макларена. В 2016 г. Родченков переехал в США, а позже дал интервью NYT, в котором рассказал, что участвовал в подмене около 100 проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. Доклад Макларена привел к тому, что МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал результаты более 20 спортсменов, в том числе Зайцевой, Романовой и Вилухиной.

Российские биатлонистки намерены подать иск о защите чести и достоинства и требуют взыскать с Родченкова по $10 млн каждая, уточнила NYT.

В телефонном интервью NYT Зайцева пояснила, что исковое заявление предназначено для того, чтобы мир услышал правду и что претензии к ней и ее товарищам по команде сфабрикованы. «Я говорю вам правду, и я клянусь родителями, что говорю вам правду, – заявила она изданию. – Почему никто не может мне поверить, а верят только человеку, который обвиняет меня? Мне очень трудно это понять». Зайцева добавила, что не понимает, почему уровень соли в ее допинг-пробе был чрезвычайно высоким, но предположила, что это было связано с диетой, включающей в себя соленые продукты – в частности, красную икру и соленую рыбу.

В решении МОКа в отношении Зайцевой отмечалось, что на двух допинг-пробах спортсменки были найдены многочисленные царапины, а в одной пробе обнаружили физиологически невозможный уровень соли. Олимпийский комитет пришел к выводу, что это служит «достаточным свидетельством» махинаций с допинг-пробами биатлонистки. Кроме того, в одной из проб Зайцевой, взятой не в ходе Олимпийских игр, были обнаружены два образца ДНК.

Балбер в телефонном разговоре с NYT отметил, что не может объяснить, почему допинг-пробы его клиенток оказались испорченными. «Я не врач, я не могу опираться на состояние здоровья [клиента], но я знаю, что подавляющее большинство заявлений, сделанных им [Родченковым] в показаниях и публичных заявлениях по отношению к моим спортсменам, – ложны», – сказал он.

Он также отметил, что есть люди, которые оказывают поддержку истицам, в том числе финансовую. «Прохоров, конечно, один из них, но он не единственный», – отметил Балбер.

В декабре 2017 г. Родченков заявлял, что Прохоров, возглавлявший СБР в 2008–2014 гг., заплатил биатлонистке Ирине Старых миллионы рублей за молчание о существующей в сборной системе приема допинга, писала газета The Wall Street Journal. Представитель Прохорова опровергал WSJ заявления Родченкова, утверждая, что они основаны на безответственных слухах и являются бессмыслицей. Старых говорила ТАСС, что слова Родченкова о том, что она получала деньги от Прохорова, – ложь.

В декабре Прохоров говорил о готовности стать одним из инициаторов судебного разбирательства против Родченкова. «Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку», – говорил он ТАСС. Бизнесмен подчеркивал, что готов привлекать лучших юристов для защиты интересов российских биатлонисток в любой стране мира.

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