Военный инновационный технопарк возглавит Ковальчук
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На портале опубликования проектов нормативных актов в четверг были размещены проекты указов президента об инновационных военных разработках, подготовленные Министерством обороны во исполнение поручения Владимира Путина, которое он дал по итогам совещания в Уфе 24 января. Одним указом на должность председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ), которую сейчас занимает заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, предлагается назначить министра обороны Сергея Шойгу, а еще одним членом совета вместо вице-президента института «Сколтех» Алексея Пономарева должен стать президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Второй проект указа – о создании военного инновационного технополиса в Анапе, научное руководство которым президент предлагает возложить на Ковальчука. Финансирование военного технополиса должно происходить «за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для обеспечения деятельности Министерства обороны, а также за счет привлечения средств ФПИ, предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса и частных инвесторов», говорится в проекте президентского указа.
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