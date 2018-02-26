Военный инновационный технопарк возглавит Ковальчук

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук Андрей Гордеев / Ведомости

На портале опубликования проектов нормативных актов в четверг были размещены проекты указов президента об инновационных военных разработках, подготовленные Министерством обороны во исполнение поручения Владимира Путина, которое он дал по итогам совещания в Уфе 24 января. Одним указом на должность председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ), которую сейчас занимает заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, предлагается назначить министра обороны Сергея Шойгу, а еще одним членом совета вместо вице-президента института «Сколтех» Алексея Пономарева должен стать президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Второй проект указа – о создании военного инновационного технополиса в Анапе, научное руководство которым президент предлагает возложить на Ковальчука. Финансирование военного технополиса должно происходить «за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для обеспечения деятельности Министерства обороны, а также за счет привлечения средств ФПИ, предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса и частных инвесторов», говорится в проекте президентского указа.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}