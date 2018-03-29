Политика / Власть
Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Неправильный патриотизм

Правительству не понравился законопроект о патриотическом воспитании

Он использует неюридические термины и требует расходов
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Правительство не поддерживает законопроект «О патриотическом воспитании», внесенный в Госдуму большой группой депутатов. Это следует из проекта отзыва Белого дома, одобренного в понедельник комиссией по законопроектной деятельности («Ведомости» с ним ознакомились). Законопроект был внесен Владимиром Шамановым, Анатолием Выборным, Дмитрием Саблиным и другими известными единороссами в ноябре 2017 г. и устанавливает цели и задачи патриотического воспитания. В некоторых регионах уже приняты такие законы и документ должен установить единообразие подходов, объясняли авторы в пояснительной записке.

Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами, сказано в проекте отзыва правительства. Оно напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016–2020 гг., на нее выделено свыше 1,66 млрд руб. Кроме того, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, хотя требуется выработка единых государственных требований к ним, отмечается в проекте. Объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов исходя из законопроекта тоже определить невозможно. К тому же депутаты считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа неизбежно потребует дополнительных денег. В отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, не используемые в законодательстве, – например, «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».

Законопроект преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов, говорит председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ): «У нас есть необходимое законодательство, поэтому в нынешнем виде законопроект едва ли будет принят, но, возможно, авторам и правительству удастся найти компромисс». «Мы будем дорабатывать законопроект со всеми ведомствами, запрос общества есть: люди хотят знать, что такое настоящий патриотизм, многие его путают с национализмом, – соглашается соавтор проекта Выборный. – Для нас важно установить единые требования и правила, дети должны быть патриотами с дошкольного возраста. К законопроекту присоединились 48 депутатов, за каждым из них избиратели, многие из них поднимают эти темы на встречах в регионах». По словам депутата, новая версия проекта с учетом мнений всех заинтересованных ведомств может быть готова к осени.

В последнее время конфликт между политикой и экономикой усиливается: политическая логика требует завинчивания гаек, что противоречит экономической логике, говорит политолог Аббас Галлямов. После событий в Кемерове, когда из ниоткуда возникли массовые протесты, консервативный тренд, похоже, возобладает, поэтому шансы, что депутаты одолеют правительство, высоки, предполагает эксперт.

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