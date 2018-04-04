Сенаторы насчитали 10 видов вмешательства в выборы президента

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Члены Совета Федерации насчитали 10 видов вмешательства в прошедшие выборы президента России Андрей Гордеев / Ведомости

Комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета приступила к подготовке доклада о попытках вмешательства в выборы президента, заявил во вторник ее председатель Андрей Климов на заседании круглого стола по итогам президентских выборов. Доклад опубликуют после инаугурации, так как до этого момента электоральный процесс не завершен и «попытки злобного воздействия не прекратятся». Про итогам доклада сенаторы также готовы предложить меры по совершенствованию законодательства «в области всего, что может прямо или косвенно нарушить наш суверенитет, в том числе электоральный суверенитет».

Речь может идти об ужесточении контроля за финансированием политической деятельности. По словам Климова, до сих пор остаются «серые зоны», которые позволяют финансировать людей, занимающихся «очевидно подрывной деятельностью». «Не должно быть серых зон, – настаивает сенатор. – Потому что там, где идет политический процесс, ни одна страна мира цивилизованная не допускает вмешательства в этот процесс извне».