Министерства не сообщают гражданам о расходовании бюджетных средств

Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Министерства забыли про отчеты

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Министерства не отчитались публично за половину средств федерального бюджета по исполнению госпрограмм, выяснили эксперты ОНФ Андрей Гордеев / Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подверг изучению отчетность органов власти об исполнении государственных программ, через которые реализуется 70% трехлетнего федерального бюджета на 2015–2017 гг. Эксперты проанализировали все предоставляемые порталом государственных услуг сводные ежеквартальные отчеты. За период с начала 2013 г. по 2017 г. эксперты ОНФ обнаружили на сайте лишь 337 из 593 необходимых отчетов, т. е. 56%. Федеральное агентство по делам национальностей не опубликовало ни одного отчета. На 2-м месте по закрытости – Министерство иностранных дел, не выложившее 93% документов, у Минкавказа и Минпромторга отсутствует по 88% отчетов. Отдельно эксперты ОНФ отмечают недостаток опубликованных отчетов у оператора портала – Минэкономразвития (отсутствует 71% отчетов). Результаты мониторинга ОНФ направил в правительство с просьбой сделать портал госуслуг более эффективной информационной системой. Правительство, в свою очередь, поручило Минэкономразвития обеспечить открытость информации об исполнении государственных программ («Ведомости» ознакомились с поручением).

Агентство по делам национальностей и МИД не ответили на запросы «Ведомостей».