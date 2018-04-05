Политика / Власть
Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Министерства забыли про отчеты

Министерства не сообщают гражданам о расходовании бюджетных средств

Опубликована лишь половина отчетов об исполнении госпрограмм, выяснил Народный фронт
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подверг изучению отчетность органов власти об исполнении государственных программ, через которые реализуется 70% трехлетнего федерального бюджета на 2015–2017 гг. Эксперты проанализировали все предоставляемые порталом государственных услуг сводные ежеквартальные отчеты. За период с начала 2013 г. по 2017 г. эксперты ОНФ обнаружили на сайте лишь 337 из 593 необходимых отчетов, т. е. 56%. Федеральное агентство по делам национальностей не опубликовало ни одного отчета. На 2-м месте по закрытости – Министерство иностранных дел, не выложившее 93% документов, у Минкавказа и Минпромторга отсутствует по 88% отчетов. Отдельно эксперты ОНФ отмечают недостаток опубликованных отчетов у оператора портала – Минэкономразвития (отсутствует 71% отчетов). Результаты мониторинга ОНФ направил в правительство с просьбой сделать портал госуслуг более эффективной информационной системой. Правительство, в свою очередь, поручило Минэкономразвития обеспечить открытость информации об исполнении государственных программ («Ведомости» ознакомились с поручением).

Агентство по делам национальностей и МИД не ответили на запросы «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике