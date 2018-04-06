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Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Строго конфиденциально

Федеральная палата адвокатов выступила за тайну переписки адвоката с подзащитным

Читать переписку с защитником администрация СИЗО должна только по решению суда
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Законопроект о конфиденциальности общения адвокатов и их подзащитных в СИЗО подготовлен Федеральной палатой адвокатов (ФПА). Согласно поправкам, с которыми удалось познакомиться «Ведомостям», адвокаты и их подзащитные могут получить право свободно обмениваться записями и документами. Тюремная администрация и другие лица могут получить доступ к таким документам только по решению суда и «при наличии доказательств, что реализуемые адвокатом и его доверителем права угрожают безопасности учреждения содержания под стражей или других лиц либо носят иной преступный характер». Закон также предлагается дополнить нормами о том, что переписка подозреваемых и обвиняемых с защитником не подлежит цензуре: письма адвокату и от адвоката заключенному должны передаваться не позднее чем через день – и в запечатанном конверте, вскрывать который также можно будет лишь по решению суда.

Авторы законопроекта отмечают, что действующий закон не предполагает для подозреваемого, находящегося под стражей, и его защитника возможности обмена документами – и это ограничивает конституционное право подозреваемого на получение квалифицированной юридической помощи.

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