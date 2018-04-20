Депутаты и сенаторы снова защищают животных

Регистрация собак бойцовских пород будет платной и обязательной Mike Groll / AP

Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко разработают поправки в закон о ветеринарии об обязательной регистрации диких животных и собак бойцовский пород, рассказал в пятницу Володин. Регистрация для владельцев таких животных будет платной и обязательной, владельцы других домашних питомцев также смогут их зарегистрировать, но бесплатно. Володин подчеркнул, что обязательной регистрации для владельцев обычных домашних питомцев не будет.

Законопроект, по словам Володина, должен быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию: норму хотят принять как наиболее актуальную часть большого законопроекта о животных, который не могут согласовать с 2011 г. Депутаты уже одобрили законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. В 2017 г. зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов говорил о том, что Дума собирается вносить и отдельный законопроект о регистрации домашних животных: тогда предполагалось, что способов идентификации будет два. Наименее затратный — маркирование: владелец получает номер, прикрепляет его к ошейнику животного, и оно считается идентифицированным. Более сложный — чипирование, которое сейчас владельцы животных могут сделать добровольно.

Также депутаты вернутся к работе над законом об охоте: единоросс Николай Валуев возглавит рабочую группу по доработке законопроекта, рассказал журналистам Володин. В нее войдут депутаты, сенаторы и представители профессионального сообщества. По словам Володина, закон устарел: «Нет норм, которые бы эффективно регулировали бы сохранение ценных пород животных и увеличивали бы их популяцию». «Есть нереализованные возможности: нет определения вольерного содержания, нет обратной связи с правоприменителями», - объяснил спикер.

Ранее законопроект о контактной притравке в охоте стал предметом спора в Кремле, Думе и Совете Федерации в феврале: поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», запрещающие контактную притравку животных на тренировочных станциях, были приняты Думой в декабре, но отклонены Советом Федерации, однако позднее сенаторы и депутаты смогли найти компромисс.

Обязательная регистрация собак опасных пород нужна для того, чтобы владельцы животных понимали свою ответственность, особенно за безопасность других людей, считает политолог Константин Калачев. «Идею обязательной регистрации диких животных зоозащитники наверняка поддержат. Они ведь полагают, что нынешняя бесконтрольная ситуация создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных и уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан или оказалось на улице», - считает эксперт. «Думаю, что обычный рабочий процесс. Крутого пиара на этом не сделать. А вот тема охоты - увлечения начальников, резонансна. С одной стороны гуманисты - защитники животных, с другой народы, для которых охота и традиция, и промысел», - говорит Калачев.