Более 40% россиян не доверяют информации властей о трагедии в Кемерове

41% опрошенных считают, что власти скрывают истинные причины пожара и реальное число жертв, а в честность властей верят 46% Данил Айкин/ТАСС

Почти все россияне слышали о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, следует из опроса «Левада-центра»: 85% хорошо знают об этом и 14% что-то слышали. При этом 41% опрошенных считают, что власти скрывают истинные причины пожара и реальное число жертв, а в честность властей верят 46%. Главными причинами трагедии респонденты считают игнорирование правил пожарной безопасности владельцами и управляющими ТРЦ, халатность сотрудников «Зимней вишни» и пожарных, а также коррупцию в госорганах.

О трагедии в Кемерове очень много говорили по телевидению, отсюда и предельный уровень информированности, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «На фоне постэлекторального эффекта это был сильный репутационный удар по власти, поэтому его надо было снять: показать необходимость найти виновных, продемонстрировать, что президент сочувствует людям, решает проблему, дает указание проверить все торговые центры». Социологи все время имеют дело с двойным сознанием, почти одни и те же люди говорят, что доверяют власти, и в то же время в каких-то отношениях критично ее воспринимают, отмечает Гудков: «Среди причин трагедии просматривается один мотив – общая халатность. Смысл в том, что бюрократический произвол, подавляющий возможность критики, лишает людей во власти и бизнесменов ответственности, создавая общую расхлябанность.

Власть напрямую тут винить нельзя, но из-за этого невозможен контроль». Вследствие этого ожидание техногенных катастроф всегда находится на верхних строчках страхов россиян, добавляет социолог: «Это превращается в иррациональное ожидание катастроф, того, что люди не могут контролировать».

46%, которые считают информацию правдивой, – это ядерный электорат власти, готовый принять все, что она говорит, отмечает политолог Игорь Бунин: «А 41% – это люди, воспринимающие информацию, если она исходит не от Путина, с сомнением, те, кто испытывает общее неприятие власти». Но власть и Путин – разные понятия в глазах россиян, подчеркивает эксперт: «Путин отведен в сторону, и его это неприятие почти не затрагивает». В данном случае не было попытки скрыть реальные цифры, считает Бунин, но сама история отношений между властью и обществом создает образ власти, которая может обмануть: «Поэтому эти люди со скепсисом относятся к информации из властных структур. Снизить процент недоверяющих опять же можно только за счет президента, потому что для россиян во власти авторитетен только он». При этом надо учитывать и психологическую ситуацию: когда трагедия затрагивает детей, эмоции зашкаливают, добавляет Бунин.