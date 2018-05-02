Правящая партия Армении готова поддержать премьера от оппозиции

Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал Пашиняна на должность премьер-министра Sergei Grits / AP

Республиканская партия Армении (РПА) на выборах премьера 8 мая поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов парламента, заявил в среду глава фракции РПА Ваграм Багдасарян. Своего кандидата правящая в стране партия выдвигать не будет. Остальные три фракции - «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян» - заявили, что поддержат лидера оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна.

В среду в Ереване оппозиция до пяти вечера блокировала центральные улицы города, шоссе, ведущее к аэропорту «Звартноц», а также автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван. Вечером на площади Республики прошел многочисленный митинг. Ранее Пашинян не исключил бойкота досрочных парламентских выборов, если исполняющим обязанности премьера останется представитель РПА. По словам оппозиционера, 95% граждан страны поддерживают бархатную революцию.

Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал Пашиняна на должность премьер-министра (он набрал 45 голосов при необходимых 53): его не поддержала РПА, имеющая большинство в парламенте. В случае утверждения в должности премьера Пашинян обещал первым делом организовать внеочередные парламентские выборы. Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти. Организованные оппозицией массовые протесты начались в Ереване и других городах Армении 17 апреля после назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра (по обновленной конституции, он имеет расширенные полномочия, тогда как президенту оставлены преимущественно церемониальные функции). На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку.

Оптимальный вариант разрешения ситуации в Армении - проведение как можно быстрее досрочных выборов, а до этого заключение договоренности по поводу этих выборов и управления страной в переходный период, рассуждает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: «Однако в последнюю неделю даже слово «переговоры» никто не употребляет, ситуация зашла в тупик. Пашинян считает, что есть он и народ, который он представляет, а все остальные враги. При этом он политически опирается в парламенте на фракцию богатейшего человека страны Гагика Царукяна, что достаточно абсурдно, поскольку Пашинян все время говорит, что он против олигархов. РПА же не умеет работать с общественным мнением. В ситуации нет одного виноватого и одного узла, который надо разрубить, чтобы достичь прогресса».

При этом в Азербайджане распространяются слухи, что армянская армия ушла из Нагорного Карабаха в Ереван, поэтому надо «захватить Нагорный Карабах», то есть ситуация чревата не столкновениями в Ереване, а большой войной в Закавказье, продолжает эксперт: «Дело не в том, что хорошая молодежь вышла против плохой власти и хочет ее сменить, чтобы все стало хорошо. Происходящее в Армении напоминает коллективное помешательство — людям настолько хочется изменений к лучшему, они настолько устали от бедности и бесперспективности, что не воспринимают ситуацию реалистично. Они ждут, что их жизнь резко улучшится, но избрание Пашиняна этого не принесет». Запрос на радикальные изменения в армянском обществе носит социально-экономический характер, то есть люди ждут быстрых и позитивных изменений в той области, где любая революция все неизбежно ухудшает – в сфере экономики, подчеркивает Кузнецов.

С большой вероятностью оппозиция дожмет власть, поскольку республиканцев и так удалось собрать немалыми усилиями, партия начала расползаться, будет идти индивидуальное давление на чиновников и депутатов, говорит политолог Алексей Макаркин: «В воскресенье в отставку подал министр культуры, о чем его попросили деятели культуры - а ему важно сохранить авторитет среди них. Это же не современная Россия, где министр может пользоваться только поддержкой Никиты Михалкова и Николая Бурляева и чувствовать себя хорошо. В Армении необходима широкая поддержка». Дать гарантии всем не получится, экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в кровопролитии 2008 г., когда Пашинян был с другой стороны, напоминает эксперт: «Пашинян говорит, что они идут с миром и любовью, но когда они придут к власти, то 2008 год вспомнят точно. Идиллии не будет. Оппозиции важно, чтобы появился их премьер, потом он сформирует правительство, изменит избирательное законодательство и распустит парламент. При этом сценарии республиканцам мало что светит, кроме антикоррупционных расследований». Второй сценарий - что республиканцы продержатся и провалят Пашиняна, а через два месяца выйдут на досрочные парламентские выборы, Макаркин считает маловероятным.

В Армении возобновились массовые протесты