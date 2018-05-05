В России начались акции протеста, которые организовал Алексей Навальный



Митинг в Хабаровске twitter.com/teamnavalny

В России начались протестные мероприятия, которые организовал политик Алексей Навальный. Акции протеста прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Иркутске. На момент публикации митинг начался в Новосибирске. Акции протеста проходят под лозунгом «Он нам не царь» и приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В Барнауле произошли первые задержания, там активистам не согласовали митинг и они вышли протестовать в гайд-парк (акцию в гайд-парках не требуется согласовывать), где были задержаны, сказал в эфире «Навальный.Live» соратник Навального Леонид Волков. По его словам, были задержаны 10-15 человек. «Интерфакс», однако, со ссылкой на региональное МВД сообщил, что никто не задержан, просто сотрудники полиции отвели активистов в сторону «для разбирательства о законности их участия в этом мероприятии».

В Хабаровске, по данным полиции, в акции приняли участие 250 человек, организаторы оценили численность в 300 человек, сообщает «Интерфакс». Мероприятие в городе было согласовано. Во Владивостоке на акцию вышли несколько сотен человек, сообщили организаторы митинга. Мероприятие в городе было согласовано, однако с переносом площадки, которую запрашивали организаторы. Оказалось, что изначально запрошенная площадка была ранее согласована под патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», сообщает агентство PrimaMedia. В Томске и Иркутске проходят протестные шествия, в которых принимают участие несколько сотен человек.

По словам Волкова, они проводят митинги, чтобы как можно больше людей были вовлечены в политическую жизнь. Волков говорил «Ведомостям», что о намерении участвовать в протестах 5 мая заявили активисты в 97 городах, точно известно, что заявки были поданы в 54 городах. Перед проведением протестных акций в некоторых городах были задержаны координаторы штабов Навального, которые участвовали в организации митингов. Сторонники Навального были задержаны в Санкт-Петербурге, Тамбове, Красноярске, Краснодаре, Кемерове и др. В отношении них составляют протоколы о нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В Москве и Санкт-Петербурге акции не согласованы властями. В Москве организаторы просили согласовать им улицу Тверскую, однако мэрия отказала, предложив взамен Марьино и Щукино. Позже, по словам Волкова, представитель мэрии сообщил, что власти готовы разрешить акцию на проспекте Сахарова, а затем мэрия прислала соответствующее письмо, но без указания времени и даты. По мнению Волкова, это означает, что власти не собирались ничего согласовывать, поскольку подрядчики всегда просят бумаги о четком согласовании мероприятия.

Прокуратура Москвы и мэрия города предостерегли жителей от участия в несогласованной акции на Тверской. Прокуратура сообщила, что предостережение о недопущении возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий было объявлено Навальному. Руководитель департамента региональной безопасности правительства Москвы Владимир Черников заявил, что призывы к участию в несанкционированной акции расцениваются как провокация. «Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться в том числе вынесенным прокуратурой предупреждением», — цитирует «РИА Новости» Черникова.

Акция протеста 5 мая станет пятой, которую проводит Навальный за последний год. Самыми успешными стали две первые акции - 26 марта и 12 июня 2017 г. В Москве все акции проходили на Тверской улице, все они не были согласованы.