Оппозиция отметит инаугурацию Путина протестными акциями

Сторонники Навального чаще всего выходят на улицы без разрешения властей Евгений Разумный / Ведомости

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая массовую акцию «Путин нам не царь». Для его сторонников это будет пятая акция в центре Москвы за последний год, все они не были согласованы с властями.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подавали заявку на проведение 5 мая митинга и шествия на Тверской улице, мэрия в ответ предложила митинг в Марьине или Щукине. Позже, по словам соратника Навального Леонида Волкова, представитель мэрии сообщил, что власти готовы разрешить акцию на пр-те Сахарова, а затем мэрия прислала соответствующее письмо, но без указания времени и даты. По мнению Волкова, это означает, что власти не собирались ничего согласовывать, поскольку подрядчики всегда просят бумаги о четком согласовании мероприятия. Позже прокуратура Москвы сообщила, что организаторам митинга Любови Соболь и Алексею Навальному направлены предостережения о недопущении возможных нарушений закона.

По словам Волкова, о намерении участвовать в протестах 5 мая заявили активисты в 97 городах, точно известно, что заявки были поданы в 54 городах. В 28 городах в проведении шествий было отказано, одно согласовано на заявленном месте, четыре – с переносом места. По митингам отказ был в семи случаях, согласовано на заявленном месте пока четыре митинга, с переносом места – 29.

Еще одно уличное мероприятие проведет в Москве 6 мая координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов: его акция на Суворовской площади согласована и пройдет под лозунгами «Долой царя» и «Нам нужна законная власть». Среди требований мероприятия, приуроченного к годовщине событий на Болотной площади 2012 г., – призыв к освобождению политзаключенных и отказ признавать итоги президентских выборов. «Наша задача – не стычки с полицией организовать в этот день, а выйти и высказать свою позицию. Мы не создавали искусственную ситуацию, когда не хочешь договориться – никогда не договоришься», – отмечает Удальцов. Он надеялся, что оппозиция устроит общую акцию 6 мая в рамках некой традиции, и они даже пытались обсудить создание общего оргкомитета с Навальным, но «большого желания договариваться с той стороны не увидели, поэтому пусть расцветают сто цветов», говорит Удальцов.

По данным «Левада-центра» на конец марта, протестные настроения находятся на минимальном уровне. Лишь 17% россиян считают возможными протесты против падения уровня жизни, 12% допускают акции с политическими требованиями, а лично в таких протестах готовы принять участие только 8% опрошенных.

Как всякий политик, Навальный должен говорить о себе, напоминать о ценности своих лозунгов, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Накануне инаугурации ему важно подчеркнуть конфронтацию с режимом вне зависимости от того, сколько людей придет на акцию. Он должен артикулировать себя и свою позицию в общественном мнении, чего не делает больше никто из демократов». В Москве у Навального есть поддержка, а эффект в соцсетях не менее значим, добавляет он. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров с этим согласен: «Навальный хочет показать, что после триумфальных для Путина выборов все еще остается значимым игроком, для чего ему достаточно вывести несколько тысяч человек на улицы, чтобы о нем хорошо отписались СМИ».

Один из способов оставаться активным для оппозиционера – организовывать уличные акции, но инаугурация – слабый повод для мобилизации существенного числа участников, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «С фактическим началом четвертого срока наступил какой-то штиль, политики – и имитационные, и настоящие – совершенно незаметны: где Зюганов, Собчак, Жириновский, Грудинин, куда все подевались? Навальному важно находиться в повестке, но такой повод слабоват». Протест становится более прагматичным, а общеполитическая повестка превращается в рутину, что сужает пространство для Навального, говорит эксперт: «Городская среда, экология, техногенные ситуации – эти темы несут конфликтный заряд, но Навальный в них не лидер. Это не его вина, просто произошло изменение повестки».