Прокуратура направила Навальному предостережение по поводу акции 5 мая
Прокуратура Москвы предупредила Алексея Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, которая запланирована на 5 мая.
«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», – приводит «Интерфакс» заявление прокуратуры.
Ведомство отметило, что мэрия Москвы запретила проведение акции на Тверской улице. «Организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», – говорится в сообщении прокуратуры.
Власти Москвы предлагали Навальному перенести митинг на проспект Академика Сахарова, но он отказался. В связи с этим мэрия полностью запретила проведение акции 5 мая. Однако Навальный призвал своих сторонников выйти в этот день на Тверскую.