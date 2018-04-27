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Мэрия Москвы назвала провокацией призывы выйти на несанкционированный митинг

Руководитель департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников назвал призывы оппозиционеров выйти 5 мая на несанкционированный митинг «провокацией и безответственным поведением», передает ТАСС.

«Мы идем на все для того, чтобы найти какой-то компромисс, но мы видим, как складывается ситуация: организаторы призывают людей нарушать закон», – отметил Черников. По его словам, организаторы официально не отказались от предложенной площадки. «Мы в обязательном порядке сообщим и в московскую прокуратуру, и в ГУВД о готовящейся несанкционированной акции, чтобы к организаторам были приняты самые строжайшие меры», – добавил он.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте оппозиционера. Навальный призывает протестовать против коррупции, неравенства, цензуры, бедности и блокировки Telegram. Он обещал, что заявки на проведение митингов будут поданы во многих городах.

В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" - это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города. — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2018 г.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный написал в Twitter о том, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – комментировала ситуацию пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Акция 5 мая состоится за два дня до инаугурации президента Владимира Путина. В 2017 г. Навальный провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах, 26 марта и 12 июня. Две последующие акции – 7 октября и 28 января – собрали в разы меньше людей. В Москве предыдущие акции Навального не были согласованы.

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