В Москве задержали Алексея Навального

В России сегодня проходят организованные им акции «Он нам не царь»



Задержание Алексея Навального, архивный кадр Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

В Москве на Пушкинской площади задержали политика Алексея Навального. Видео с задержанием показали в эфире «Навальный LIVE». На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов взяли политика за руки и за ноги и понесли. Ранее был задержан его соратник Николай Ляскин.

На Пушкинской площади начались массовые задержания, число задержанных пока не уточняется. ОМОН начал делить толпу по секторам и теснить, передает корреспондент «Ведомостей». Полиция просит собравшихся разойтись. «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, в противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства», – предупреждают правоохранительные органы. К Пушкинской площади подъезжают автозаки, в небе появился вертолет.

Ранее на площади начались столкновения между сторонниками и противниками Алексея Навального. По словам корреспондента «Ведомостей», большая часть собравшихся у памятнику Пушкину – люди с георгиевскими лентами и флагами, они скандируют: «Фашизм не пройдет», «Не допустим нового майдана». На глазах корреспондента «Ведомостей» у сторонницы Навального в довольно агрессивной форме отняли плакат. Затем двое мужчин начали расталкивать сторонников Навального, но вмешалась полиция.

В России сегодня проходят организованные Алексеем Навальным протестные мероприятия под лозунгом «Он нам не царь». Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы с властями. Представители Навального сообщают о задержаниях в Барнауле, Красноярске, Якутске, Челябинске, Новокузнецке.

В Москве сторонники Навального собрались на Пушкинской площади. На Тверской сегодня проходит фестиваль «Московская весна a cappella»: на сегодня запланированы детский мюзикл, мастер-класс по изготовлению пряников и творческий флешмоб, сообщает московская мэрия. Власти предлагали перенести акцию на проспект Академика Сахарова, но Навальный отказался и призвал своих сторонников собраться в центре.

За день до мероприятия прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила, что организация несогласованных акций, как и участие в них, грозит «негативными последствиями».

Для Навального акция протеста 5 мая стала пятой за последний год. Самыми успешными стали две первые акции – 26 марта и 12 июня 2017 г. В Москве все акции проходили на Тверской улице, все они не были согласованы.

Как в регионах проходят акции протеста «Он нам не царь»